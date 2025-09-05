BIST 10.794
DOLAR 41,25
EURO 48,29
ALTIN 4.709,52
HABER /  GÜNCEL

Bakan duyurdu! Aylıklar hesaplara yatırılmaya başlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan duyurdu! Aylıklar hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Abone ol

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'i bitirecek en tehlikeli senaryo! Murat Yetkin öyle bir kulis verdi ki...
Özgür Özel'i bitirecek en tehlikeli senaryo! Murat Yetkin öyle bir kulis verdi ki...
ABD'den yeni yaptırım: Hedefte Çin'le çalışan orta Amerikalılar var
ABD'den yeni yaptırım: Hedefte Çin'le çalışan orta Amerikalılar var
İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'de teknik direktörde 3 aday kaldı Ali Koç tercihini yaptı
Fenerbahçe'de teknik direktörde 3 aday kaldı Ali Koç tercihini yaptı
Dyson, Berlin'de 11 ürününü tanıttı
Dyson, Berlin'de 11 ürününü tanıttı
MEB ve İstanbul Valiliği açıkladı! Okullara ' pazartesi' ayarı, saatler değişti
MEB ve İstanbul Valiliği açıkladı! Okullara ' pazartesi' ayarı, saatler değişti
Avrupa'dan biri gerçeği dillendirme cesareti gösterdi! İsrail'in en kızdığı kelime
Avrupa'dan biri gerçeği dillendirme cesareti gösterdi! İsrail'in en kızdığı kelime
Abdi İbrahim'e Brandon Hall Group'tan "Gold Ödül"
Abdi İbrahim'e Brandon Hall Group'tan "Gold Ödül"
Bakan Tekin canlı yayında açıkladı! Eğitimde tarihi hamle, o süre kısalıyor
Bakan Tekin canlı yayında açıkladı! Eğitimde tarihi hamle, o süre kısalıyor
Joe Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyet oldu
Joe Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyet oldu
TMSF'den satılık döner zinciri! FETÖ operasyonunda el konulmuştu istenen fiyat da...
TMSF'den satılık döner zinciri! FETÖ operasyonunda el konulmuştu istenen fiyat da...
Türkiye Sigorta Birliğinden "hasar danışmanlığı" tuzaklarına yönelik kamu spotu
Türkiye Sigorta Birliğinden "hasar danışmanlığı" tuzaklarına yönelik kamu spotu