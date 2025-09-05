Çay fiyatlarına zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak

ÇAYKUR kuru çay fiyatlarına zam yaptı. Artan üretim maliyetleri nedeniyle çay, raflarda artık yüzde 7,5 daha pahalı satılacak. Yeni fiyatlar, bugünden itibaren geçerli olacak.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarında ortalama yüzde 7,5 oranında artış yaptığını duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli

Yeni zamlı fiyatlar, bugünden itibaren market raflarına yansıtıldı. Daha önce temmuz sonunda yüzde 3,5’lik zam yapılan kuru çay fiyatlarındaki bu yeni artışın, yükselen işçilik maliyetleri ve yaş çay fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor.