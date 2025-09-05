BIST 10.787
Lezita'nın global yolculuğunda stratejik adımlar

Lezita, uluslararası varlığını genişletme çalışmaları kapsamında WorldFood İstanbul Fuarı'na (Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 75 milyon dolar ihracat cirosu elde eden Lezita, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, tüketici ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirdiği ürünlerini tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, stantlarının uluslararası ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü belirtti.

Fuarda, 40 ülkeden 1345 katılımcının ağırlandığını aktaran Ergül, müşteri portföylerini genişletirken, mevcut müşterilerle ilişkilerini güçlendirdiklerini vurguladı.

Fuarların yeni işbirlikleri geliştirmek ve yurt dışında daha büyük hedeflere ulaşma konusunda fırsatlar sunduğunu vurgulayan Ergül, "Lezita olarak Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biriyiz. Yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeyi sorumluluğumuz kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergül, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat izni almanın, küresel başarılarından biri olduğuna işaret ederek, "Bu onayla ihracat ağımızı Avrupa ülkeleriyle genişleterek dünya çapındaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Fuarlar, Lezita'nın global yolculuğunda hem uluslararası görünürlüğünü artıran hem de sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan stratejik adımlar arasında yer alıyor. Fuar katılımlarına devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

