Putin listeye ekledi: "Avrupa askerleri hedefimiz olacak"

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker konuşlandırma planını değerlendiren Rus lider Putin, "Kuvvetler yasal saldırı hedefleri olacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu (EEF) genel kurul oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Rus lider, Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı değerlendirmelerde net mesajlar verdi. Barış görüşmelerine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'la henüz konuşmadıklarını, anck açık bir diyaloglarını olduğunu söyleyen Putin, Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırma planına ise tepki gösterdi.

Putin, "Kuvvetlerin yasal saldırı hedefleri olacağını varsayıyoruz. Bir barış anlaşması olursa konuşlandırmada bir mantık göremiyorum" dedi.

AVRUPA, ASKER PLANINI DUYURMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde Paris'te dün, Avrupa Birliği ülkelerinden oluşan Gönüllüler Koalisyonu toplanmıştı.

Toplantının ardından Macron ve Zelenski, ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın tarafı olduğunu belirtmişti.

Fransa lideri, ateşkes kapsamında Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma veya "karada, denizde veya havada" bulunma taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Macron, bu gücün Rusya'ya karşı herhangi bir savaş yürütmeyi hedeflemediğini belirtti.

Macron, 26 ülke arasında İtalya, Polonya ve Almanya'nın da yer aldığını söyledi ancak hangi ülkenin ne kadar katkıda bulunacağına dair ayrıntı vermedi.

ZELENSKİ "ZAFER" OLARAK TANIMLADI

Zelenski ise savaş sonrası güvence gücüne katılmak isteyen ülke sayısını "zafer" olarak nitelendirdi. ABD'nin bir destek paketine güveniyoruz" diyen Zelenski, "Amerikan katkısının kesin miktarı önümüzdeki günlerde belirlenecek" ifadesini kullandı.

"TEMASA HAZIRIM AMA O KADAR DA ÖNEMLİ DEĞİL"

Putin, bugünkü açıklamalarının devamında, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili anlaşmalara uyacağını söyleyerek, "Kiev'in temas kurmak istediğini görüyoruz, ben de temasa hazırım ancak çok büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bunun için en iyi yer Moskova. Ukrayna'da topraklarla ilgili olası bir anlaşma için yasal engeller var" diye ekledi.

"NATO ÜYELİĞİ KABUL EDİLEMEZ"

Rusya Devlet Başkanı ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne olası üyeliğinin yasal hakkı olduğunu ancak NATO üyeliğinin Rusya tarafından tamamen kabul edilemez olduğunu vurguladı.