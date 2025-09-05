Halkbankası Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin isim sponsoru oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin isim sponsoru Halkbank oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Erdenay şunları söyledi:

- "Kadın basketbolun geleceğine güç katacak bu yolculukta bizimle olan Halkbank'a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Erkek basketbol milli takımımız bir sınav veriyor. Gerçekten 5'te 5 yaparak bize gurur verdiler.

Dünyanın en iyi takımlarından Sırbistan'ı yenerek son 16'ya adımızı yazdırdık.

Halkbank 87 yıldır ekonomimize yön veren bir değerimiz. Bugün kadın basketboluna destek vererek bizler için son derece önemli bir olaya imza atıyor.



-Federasyon olarak ülkemizin değerleriyle el ele vererek kadın basketbolunu yukarı taşımaya kararlıyız. Türk basketbolunun geleceği adına hayırlı olmasını diliyorum."