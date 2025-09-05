BIST 10.787
DOLAR 41,26
EURO 48,25
ALTIN 4.710,72
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump, Çin üzerinden iki ülkeyi hedef aldı

ABD Başkanı Trump, Çin üzerinden iki ülkeyi hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Rusya'nın Çin ile derinleşen ilişkilerine ilişkin, "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık." ifadesini kullandı.

Abone ol

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir arada olduğu fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımda, Trump, son dönemde Hindistan, Rusya ve Çin arasındaki güçlenen işbirliğine yönelik, "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık. Birlikte uzun ve müreffeh bir gelecekleri olsun." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, 2 Eylül'de katıldığı bir radyo programında ​​Rusya ile Çin arasında oluşabilecek "güç ekseninden endişe duymadığını" vurgulamıştı.

ABD'nin "dünyanın en güçlü askeri güçlerine" sahip olduğunu, bu ülkelerin askeri güçlerini asla ABD'ye karşı kullanmayacaklarını savunan Trump, "İnanın bana, bu, yapabilecekleri en kötü şey olur." diye konuşmuştu.

Temmuz sonunda da Trump'ın Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi'nin son günlerde Hindistan ve Rusya liderleriyle yaptığı zirveler, Asya'daki diplomatik dengelerin Pekin'in lehine kaydığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Lezita'nın global yolculuğunda stratejik adımlar
Lezita'nın global yolculuğunda stratejik adımlar
Halkbankası Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin isim sponsoru oldu
Halkbankası Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin isim sponsoru oldu
Meteoroloji saat verip bu illeri uyardı! Çok fena geliyor
Meteoroloji saat verip bu illeri uyardı! Çok fena geliyor
İstanbul Valiliği'nden karavan genelgesi
İstanbul Valiliği'nden karavan genelgesi
Putin listeye ekledi: "Avrupa askerleri hedefimiz olacak"
Putin listeye ekledi: "Avrupa askerleri hedefimiz olacak"
Trabzonspor Kulübü duyurdu! Wagner Pina'dan kötü haber
Trabzonspor Kulübü duyurdu! Wagner Pina'dan kötü haber
Bekçilere saldırdılar! Bacağından vurularak gözaltına alındı
Bekçilere saldırdılar! Bacağından vurularak gözaltına alındı
Barış Yarkadaş'ın CHP Çankaya iddiası olay oldu
Barış Yarkadaş'ın CHP Çankaya iddiası olay oldu
Bakan duyurdu! Aylıklar hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan duyurdu! Aylıklar hesaplara yatırılmaya başlandı
Özgür Özel'i bitirecek en tehlikeli senaryo! Murat Yetkin öyle bir kulis verdi ki...
Özgür Özel'i bitirecek en tehlikeli senaryo! Murat Yetkin öyle bir kulis verdi ki...
ABD'den yeni yaptırım: Hedefte Çin'le çalışan orta Amerikalılar var
ABD'den yeni yaptırım: Hedefte Çin'le çalışan orta Amerikalılar var
İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu