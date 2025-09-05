BIST 10.787
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kırklareli Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 4 -6 Eylül tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 4 -6 Eylül tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.

