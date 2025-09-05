BIST 10.787
DOLAR 41,26
EURO 48,25
ALTIN 4.710,72
HABER /  EKONOMİ

Kuveyt Türk'ten emekliye 27 bin 500 liraya varan promosyon

Kuveyt Türk, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 27 bin 500 liraya varan promosyon imkanı sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşlarını Kuveyt Türk'e taşıyan müşteriler maaş tutarına göre 10 bin ila 24 bin lira arasında promosyon ödemesi alabilecek.

Eylül ayı içinde otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler tahsilat sonrası toplamda 2 bin 500 liraya varan ek ödeme kazanacak. Ayrıca ilk kez Sağlam Kart edinen ve bin lira harcama yapan müşterilere bin lira değerinde altın puan verilecek.

Emekli maaşlarını Kuveyt Türk'e taşıyan kullanıcılar maaş tutarına göre farklı seviyelerde promosyon ödemesi alacak. Buna göre, 10 bin liranın altında maaş alanlara 10 bin lira, 10 bin ile 15 bin lira arasında maaş alanlara 16 bin lira, 15 bin ile 20 bin lira arasında maaş alanlara 20 bin lira, 20 bin lira ve üzerinde maaş alanlara 24 bin lira promosyon ödenecek.

Ek avantajlarla promosyon tutarı 27 bin 500 liraya kadar çıkabilecek.

