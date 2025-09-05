BIST 10.787
Medipol ailesinden Darülaceze’ye anlamlı ziyaret

Halk Sağlığı Haftası kapsamında sosyal sorumluluk projesine bir yenisini daha ekleyenMedipol Sağlık Grubu, Darülaceze’deki çınarları ziyaret ederek gönüllere dokundu. Ziyaret sırasında hem sağlık kontrolleri yapıldı hem de Darulaceze sakinleri ile keyifli sohbetler gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Haftası vesilesiyle Medipol Sağlık Grubu, Darülaceze sakinleriyle buluştu. Buluşmada, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanları Prof. Dr. Sevgi Aras, Uzm. Dr. Betül Mercan Çiftçi, Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş’ınyanı sıra Medipol ailesinin üyeleri yer aldı.

UZMANLARDAN SAĞLIK KONTROLLERİ

Prof. Dr. Sevgi Aras, Uzm. Dr. Betül Mercan Çiftçi ve Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş, Darülaceze sakinlerinin sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Kontrollerin ardından çınarlarlasohbet edilerek moral desteği sağlandı. Sağlık çalışanları, topluma yön veren büyüklerimize sahip çıkmanın en kıymetli sorumluluklarımızdan biri olduğunu vurguladı. Ziyarette “Çınarlarımızı unutmuyoruz, onların tecrübeleri bizim yol göstericimiz” mesajı öne çıktı.

