BIST 10.785
DOLAR 41,25
EURO 48,43
ALTIN 4.753,72
HABER /  POLİTİKA

Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Hasan Babacan heyetten çekildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Hasan Babacan heyetten çekildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin ile birlikte 4 isim il başkanlığına atanmıştı. Bu isimlerden Hasan Babacan'ın kayyum heyetinden çekildiğini açıkladı. Hasan Babacan, Gürsel Tekin'in videosunda asık bir suratla yer almıştı. Özgür Çelik ile görüştüğü öğrenilen Hasan Babacan heyetten çekildi. CHP de ihraç kararını durdurdu.

Abone ol

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmış ve yerlerine Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atanmıştı. Gürsel Tekin "görevi kabul edeceğini" duyurduktan sonra gözler diğer 4 isme çevrilmişti. 

HASAN BABACAN ÇEKİLDİ
Dört ismin görevi kabul edileceği konuşuluyordu. Ancak flaş bir gelişme yaşandı. Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi. 

OPERASYONUN PARÇASI OLMAM
Hasan Babacan'ın resmi bir açıklama yapması beklenirken şu sözleri sarfettiği söyleniyor:

"Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım."

ÖZGÜR ÇELİK İLE GÖRÜŞTÜ
Hasan Babacan'ın kararını Özgür Çelik ve Ali Mahir Başarır ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı görüşme neticesinde aldığı ortaya çıktı. Hasan Babacan'ın CHP binasından çıkarken çekilen videosu medyaya yansıdı. 

Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Hasan Babacan heyetten çekildi - Resim: 0

Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle CHP'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır" dedi. 

hasan babacan

CHP İHRACINI DURDURDU
Özgür Çelik görüştüğü Hasan Babacan'ı kapıya kadar geçirdi. İkilinin samimi bir şekilde kucaklaşması dikkat çekti. Hasan Babacan'ın heyetten çekilmesi ile birlikte CHP tarafından hakkında başlatılan 'ihraç' kararı da durduruldu. CHP, heyettekiler için ihraç sürecini başlatmıştı. 

Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Hasan Babacan heyetten çekildi - Resim: 2

Hasan Babacan'ın çekilme kararıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı için atanan 5 kişilik heyet 4'e düştü. Hasan Babacan, CHP'de Gürsel Tekin döneminde il başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. 

GÜRSEL TEKİN'İN 'ASLAN ARKADAŞLARIM' VİDEOSUNDA VARDI
Gürsel Tekin, "İl Başkanı" unvanı kullanarak kayyum heyetiyle video yayımlamıştı. 'Aslan arkadaşlarımı takdim' videosunda yer alan Babacan, heyetten çekildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul Valiliği 8 aylık asayiş verilerini paylaştı!
Foto Galeri İstanbul Valiliği 8 aylık asayiş verilerini paylaştı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Medipol ailesinden Darülaceze’ye anlamlı ziyaret
Medipol ailesinden Darülaceze’ye anlamlı ziyaret
Evde çıkan yangın ormana sıçradı! Ekipler bölgede...
Evde çıkan yangın ormana sıçradı! Ekipler bölgede...
Akaryakıt fiyatlarından yakınıyorlardı! Dolmuş ücretlerinde rekor artış!
Akaryakıt fiyatlarından yakınıyorlardı! Dolmuş ücretlerinde rekor artış!
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Çay fiyatlarına zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Çay fiyatlarına zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Kuveyt Türk'ten emekliye 27 bin 500 liraya varan promosyon
Kuveyt Türk'ten emekliye 27 bin 500 liraya varan promosyon
ABD Başkanı Trump, Çin üzerinden iki ülkeyi hedef aldı
ABD Başkanı Trump, Çin üzerinden iki ülkeyi hedef aldı
Lezita'nın global yolculuğunda stratejik adımlar
Lezita'nın global yolculuğunda stratejik adımlar
Halkbankası Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin isim sponsoru oldu
Halkbankası Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin isim sponsoru oldu
Meteoroloji saat verip bu illeri uyardı! Çok fena geliyor
Meteoroloji saat verip bu illeri uyardı! Çok fena geliyor
İstanbul Valiliği'nden karavan genelgesi
İstanbul Valiliği'nden karavan genelgesi
Putin listeye ekledi: "Avrupa askerleri hedefimiz olacak"
Putin listeye ekledi: "Avrupa askerleri hedefimiz olacak"