CHP'li Barış Yarkadaş için ihraç talebi

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hakkında 'tedbirli' olarak kesin çıkarma cezası istenen Yarkadaş'tan yazılı ve sözlü savunma talep edildi. Yazılı savunma için 15 gün süre verilirken, sözlü savunma için 26 Eylül 2025 tarihi belirlendi.

Abone ol

CHP'de, eski milletvekili Barış Yarkadaş hakkında disiplin süreci başlatıldı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yarkadaş'tan savunma yapması istendi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır'ın ilettiği dilekçede, "Sayın Barış Yarkadaş... Merkez Yönetim Kurulu'nun 2 Eylül 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle, Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca 'tedbirli' olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiniz. Dosyanız incelenmiş ve 26.09.2025 tarihli Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gündemine alınmıştır" denildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

"2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü ve Disiplin Yönetmenliği'ne göre yazılı ve sözlü savunma hakkında sahipsiniz.

Yazılı savunma için süre, iş bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. Yazılı savunma yapmak istemeniz halinde bu süre içerisinde yazılı savunmanızı Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteryasına sunulması gerekmektedir. Şayet sözlü savunma yapmak isterseniz 26.09.2025 günü saat 13.00'te yapılacak toplantıda hazır bulunabilirsiniz.