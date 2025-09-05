BIST 10.785
Kan donduran olayın perde arkası! Kendi bacaklarını kesti

Cerrah, o yaptığıyla gündemi sarstı. Hiç düşünmeden iki bacağını da kesti, olayın sebebini duyanlar ise hayretler içinde kaldı. Bakın damar cerrahı bunu kendine ne için yapmış. Öyle bir ceza aldı ki...

İngiltere’de 49 yaşındaki damar cerrahı Neil Hopper, kendi bacaklarını keserek neyi amaçladı? Bacaklarından vazgeçme sebebini duyan herkes hayrete düştü. Olayın gerçek yüzü ortaya çıkınca bakın kaç yıl hapis cezasına çarptırıldı...

İngiltere’de 49 yaşındaki damar cerrahı Neil Hopper, kendi bacaklarını hiç düşünmeden keserek sigorta şirketlerinden sahte tazminat talebinde bulunduğu ve şiddet içerikli videolar bulundurduğu için 2 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

2019’da bacaklarını diz altından kestiren Hopper, bu durumu enfeksiyon (sepsis) gibi göstererek 466 bin sterlin (yaklaşık 20 milyon lira) talep etti.

Ancak mahkemede, bacaklarını buz ve kuru buzla kendisinin dondurduğu ortaya çıktı.

Hopper’ın bir arkadaşına attığı mesajlarda sigorta sürecini “sömürmek” istediğini söylediği ve medyanın ilgisinden keyif aldığı belirtildi.

''Ayaklarını fazlalık gördü''

Avukatı, Hopper’ın çocukluğundan beri bedenine yabancılaştığını ve ayaklarını “istenmeyen fazlalık” gördüğünü savundu. Hopper, bacaklarını kesmekten pişman olmadığını, sadece dolandırıcılık nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

