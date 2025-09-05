BIST 10.785
Şişecam'ın Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı'na yeni isim atandı

Şişecam Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine Başar Tırpancı getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tırpancı, Şişecam'ın katma değerli ürünlerle karlı pazarlarda doğru müşteri segmentlerine ulaşma hedeflerine liderlik edecek.

Profesyonel kariyerine 2005'de Moore Stephens'ta Kurumsal Finansman Uzmanı olarak başlayan Başar Tırpancı, 2007'de Unicorn Capital Türkiye'de, 2008-2014 arasında İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Kurumsal Finansman Bölümü'nde Şirket Birleşme ve Devralmalar Yöneticisi olarak görev yaptı. 2014'te Doğan Holding İş Geliştirme Grup Müdürü olarak çalışan Tırpancı, 2015'de Şişecam'a Strateji Başkanlığı altında Şirket Birleşme ve Devralmalar Müdürü olarak katıldı.

Cam Ev Eşyası grubunda 2018-2022 arasında Strateji Direktörü ve Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. Tırpancı, 2022'den bu yana Şişecam Türkiye Bölge Satış Kıdemli Direktörü olarak görev yapıyordu.

Galatasaray Lisesi mezunu olan Tırpancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden lisans derecesine sahip. Yeni görevine başlayan Tırpancı, satış, pazarlama ve iş geliştirme alanlarındaki uluslararası deneyimiyle Şişecam'ın küresel büyüme ve karlılık hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

