İhracı istenen Barış Yarkadaş'tan olay yanıt : 35 yılın aidatını yatırdım 15 dakikada...

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve sivri muhalefeti ile Özgür Özel yönetimini rahatsız eden Barış Yarkadaş için ihraç süreci başlatıldı. Barış Yarkadaş'tan 15 gün içinde savunma vermesi istendi. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş X hesabından "35 yılın aidatını yatırdım' deyip tebligatı Özgür Çelikl'in yapmasını istedi.

CHP'de, eski milletvekili Barış Yarkadaş hakkında disiplin süreci başlatıldı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yarkadaş'tan savunma yapması istendi ve 15 gün süre verildi.

Barış Yarkadaş: 35 yılın aidatını yatırdım

Barış Yarkadaş ihraç haberi üzerine X hesabından açıklama yaptı ve şunları söyledi:

-CHP Genel Merkezi’nin tüzüğümüze aykırı olarak YDK’ya talimat verip aldırdığı bu karar şunu göstermiştir: Genel merkez, Ankara’dan aldırdığı bu kararla Özgür Çelik ve arkadaşlarının “hiçbir yetkisinin olmadığı ve kalmadığı”nı kabullenmiş oldu.

-CHP İstanbul Kadıköy İlçe Örgütü üyesiyim. Aidatlarımı ödüyorum. Gelecek 35 yılın aidatlarını da yatırdım. Partimin ilkelerine ölümüne bağlıyım. Ömrüm boyunca da öyle kalacağım.

Özgür Çelik yapsın 15 dakikada veririm

Şimdi kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum: İhraç talebi varsa bu işlemi en azından “CHP İstanbul İl Başkanlığı”nın yapması gerekirdi. Tabii ki; YDK’nın da bu işlemi yapma yetkisi var. Ancak bu yetki çok istisnai durumlarda kullanılır. YDK, Özgür Çelik ve arkadaşlarının “temsil yetkisi kalmadığı”nı görünce bu yola başvurmuş.

-Özgür Çelik kendi imzasıyla bana bir çağrı göndersin, 15 güne gerek kalmadan tam 15 dakika içinde il binasına gelir, gereken savunmayı yaparım.

- Bu çağrıyı “Özgür Çelik - CHP İstanbul İl Başkanı” imzasıyla bekliyorum. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in bu tür keyfiliklere son vermesini bir üye olarak talep ediyorum.