CHP'li Eren Erdem aktif siyaseti bıraktı

CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem, aktif politika hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelen çok sayıda mesaja dönemediğim için, topluca yanıtımdır. Kişi, kurum ve süreçlerden bağımsız olarak; aktif politika hayatımı sonlandırdım" ifadelerini kullandı.

Eren Erdem, şöyle devam etti:

"Bir olasılık dahilinde; hangi politik oluşumdan gelirse gelsin, şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makam yahut ünvana talip olmadığımı ve üstlenmeyeceğimi peşinen bildiririm."

"İnsanlığa hizmet için, bugün politik gündemden daha faydalı olacağını düşündüğüm; Neşriyat, Yayıncılık, toplum araştırmaları ve kitap yazma gibi faaliyetler ile meşgulüm" diyen Erdem, şunları söyledi:

"Gelişmeleri takip etmiyorum. Polemikleri ile ilgilenmiyorum. Gelen çok sayıda mesaj sebebiyle, ilgililere toplu mesajımdır."

Eren Erdem kimdir?

25. ve 26. dönem CHP'de milletvekilliği yapan Erdem, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesine destek ziyaretleriyle tanınmıştı.

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, hapis cezasına çarptırılmıştı.

Erdem, ayrıca MİT tırları belgelerine ilişkin bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar üzerine başlatılan soruşturmada "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.

Kılıçdaroğlu döneminde genel başkan yardımcılığı yapan Erdem, Özgür Özel'in seçilmesi sonrası yeni yönetimle ters düşmüş ve partisinden istifa etmişti.

