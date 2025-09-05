Kalp krizinin saati varmış! Bu saatlerde bu belirtiler varsa hemen...

Kalple ilgili rahatsızlıkların oluşma riski gece 03.00-07.00 arasında artıyor. Bunun sebebini Kardiyoloji uzmanı Dr. Nermina Alagiç açıkladı. Meğer sebebi vücudumuzun uyanmak için salgıladığı hormonlarmış. Alagiç kalp krizinin en önemli belirtilerini de sıraladı.

Abone ol

Kardiyoloji uzmanı Dr. Nermina Alagiç kalple ilgili rahatsızlıkların gece saatlerinde oluşma riskinin arttığını belirttti. Bu saatler ise gece “03.00-07.00 arası. Alagiç şu bilgileri verdi:

-03.00-07.00 arası arasında kalp krizi veya ritim bozukluğu tehlikesi artar. Bunun temel nedeni vücudumuzun uyku düzenini ayarlayan biyolojik saatimiz sirkadiyen ritmin etkileridir"

UYANMAK İÇİN HORMON SALGILAYINCA...

-"Bedenimiz, uyanmamızı kolaylaştırmak ve günün stresini kaldırabilmemiz için sabaha karşı kortizol ve katekolamin isimli adrenalin benzeri hormonlar salgılar.

-Bu hormonlar da tansiyonu, nabzı ve pıhtılaşmayı artırır, damarları daraltır. Dolayısıyla özellikle bu saatlerde damar tıkanıklığı problemi olan hastalarda kalp krizi tehlikesi artar

GECE ÇALIŞANLAR İÇİN...

Sirkadiyen ritim yani vücudun doğal biyolojik saatinin bozulması, kalp damar sistemi üzerinde çok yönlü olumsuz etkilere neden olabilir. Özellikle gece vardiyasında çalışanlar ve farklı zaman dilimlerine seyahat ederek sıklıkla jet lag yaşayanlar çoğunlukla uykusuz kalır, düzensiz beslenir dolaysıyla da stres hormonları yükselir. Vücut saatinin sürekli bozulmasının, uzun vadede kalp hastalıkları riskini artıracağına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nermina Alagiç, “Tütün kullanımı, hareketsiz yaşam, yüksek kolesterol, obezite gibi risk faktörlerini en aza indirerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kalp sağlığını korumalıyız” dedi.

KALP KRİZİNDE EN ÖNEMLİ BELİRTİLER

Kalp krizinde müdahale zamanlamasının çok kritik olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Alagiç şunları dile getirdi:

“-Bu belirtiler; göğüste sıkışma, baskı, yanma tarzında ağrı, ağrının sol kola, çeneye veya sırta yayılması, nefes darlığı, soğuk terleme, baş dönmesi, bayılma, çarpıntı, bilinç değişikliği veya panik hissi olarak sıralanabilir.

AMBULANSI ARAYINCA BUNLARA DİKKAT

Hastaların ambulans arandıktan sonra efor sarfetmemeleri gerekir. Sarf edilen efor kalbi daha fazla çalıştıracağı için durumu kötüleştirebilir. Ayrıca fenalaşan ve ambulansı çağıran kişinin, tek başına yaşıyorsa müdahalenin gecikmemesi için dış kapıyı açık bırakması önerilir."