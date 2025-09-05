Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İstanbul-Paris turistik treni Halkalı'dan kalkacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Paris Turistik Treni'nin 'İstanbul-Paris 2' sefer adıyla yarın Halkalı İstasyonu'ndan hareket edeceğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi MAV'ın, Paris-İstanbul tren seferlerine ilişkin bilgi verdi.

MAV'ın, bu yıl Paris-İstanbul güzergahında eylülde üç, ekim ve kasım aylarında ise birer tren seferi planladığını belirten Uraloğlu, mayısta düzenlenen ilk iki seferin başarıyla tamamlanmasının ardından, eylül ayının ilk özel treninin Türkiye'ye "Balkan Explorer 2" adıyla dün gece Kapıkule'den giriş yaptığını kaydetti.

Uraloğlu, trenin Kapıkule-Halkalı hattında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletildiğini ifade ederek, "Ülkemizden 'İstanbul-Paris 2' sefer adıyla yola çıkacak olan tren, yarın saat 10.25'te Halkalı'dan hareket edecek. Tren, Kapıkule'den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa'nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ SEFERLER İÇİN TAKVİM BELİRLENDİ

Paris-İstanbul arasında işleyecek turistik trenlerin gelecek programlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"14 Eylül'de 'Constellation' adlı tren Kapıkule'den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı ise Halkalı'dan ayrılacak. 17 Eylül'de Türkiye'ye ulaşacak 'Paris-İstanbul 2' treni, 18 Eylül'de 'Latitudes 1' adıyla dönüş seferine çıkacak. Ekim ayındaki sefer, 20 Ekim gecesi 'Latitudes 2' ismiyle Kapıkule'den Türkiye'ye girecek ve 21 Ekim akşamı 'Marmara' adıyla ülkemizden ayrılacak trenle yapılacak. Yılın son özel treni ise 1 Kasım gecesi 'Balkan Explorer 3' adıyla Türkiye'ye ulaşacak, 3 Kasım'da 'Chastels of Transilvania' ismiyle rotasına devam edecek."