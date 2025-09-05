BIST 10.857
İstanbul’da okulların açıldığı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü kent genelinde bir dizi önlem alacağını duyurdu.

İBB’nin yaptığı açıklamaya göre, 08.00 ila 16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Uygulamanın amacı, okulların açıldığı ilk günde öğrencilerin, velilerin ve çalışanların ulaşımını kolaylaştırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak olarak belirtildi.

Okulların açılmasıyla birlikte toplu ulaşımda kış sefer planına geçileceği ve sefer sayılarında artış yapılacağı ifade edildi. Kentte trafik akışını düzenlemek için ise İBB Zabıta ekipleri sahada olacak, yönlendirme ve denetim çalışmaları yapacak.

İBB ayrıca, okul servis araçlarının 8 Eylül’de İSPARK’a bağlı 112 otoparkı ücretsiz kullanabileceğini açıkladı. Bu uygulamanın, okul servislerinin trafikte daha düzenli hareket etmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İBB, yeni eğitim yılı kapsamında 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane’deki 50. Yıl Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini de duyurdu. Etkinliklerin öğrenci ve ailelere yönelik sosyal faaliyetler içereceği belirtildi.

