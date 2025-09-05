BIST 10.857
DOLAR 41,25
EURO 48,46
ALTIN 4.766,49
HABER /  GÜNCEL

Bakan Bayraktar duyurdu: O ildeki santralin bacası yeniden tütecek

Bakan Bayraktar duyurdu: O ildeki santralin bacası yeniden tütecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin yeniden üretime başlayacağını duyurdu. Bakan Bayraktar, kamuya borcu olan şirketlerin ise enerji alanındaki teşvik paketinden yararlanamayacaklarını ifade etti.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar, Muğla'nın Soma ilçesinde bulunan Soma Termik Santrali hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, santralin yeniden çalışmaya başlayacağını duyurdu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar, "Yerli kömür üretimini artıracağız. Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar, Soma'daki santralin istihdam için çok önemli olduğunu vurguladı. 

Öte yandan Bakan Bayraktar, teşvik paketi istisnalarını, "Çevre yatırımı yapmamış santraller bu teşvik paketinden istifade edemeyecekler. Madencinin, çalışanın ücretini ödemeyen santraller aynı şekilde teşfik paketinden istifade edemeyecek. Kamuya borcu olan şirketler borçlarını ödedikten sonra teşvik paketinden yararlanabilecek" sözleriyle duyurdu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Hacı adayları dikkat! Kayıt yenileme için bugün son gün
Hacı adayları dikkat! Kayıt yenileme için bugün son gün
İstanbul’da okulların açıldığı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul’da okulların açıldığı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak
Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İstanbul-Paris turistik treni Halkalı'dan kalkacak...
Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İstanbul-Paris turistik treni Halkalı'dan kalkacak...
Canan Karatay açıkladı: O turşuyu yiyenler dikkat!
Canan Karatay açıkladı: O turşuyu yiyenler dikkat!
Kalp krizinin saati varmış! Bu saatlerde bu belirtiler varsa hemen...
Kalp krizinin saati varmış! Bu saatlerde bu belirtiler varsa hemen...
Beklenti anketinde faizle ilgili ekonomistlerin tahminleri belli oldu
Beklenti anketinde faizle ilgili ekonomistlerin tahminleri belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kurultay davası için ne dedi?
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kurultay davası için ne dedi?
İhracı istenen Barış Yarkadaş'tan olay yanıt : 35 yılın aidatını yatırdım 15 dakikada...
İhracı istenen Barış Yarkadaş'tan olay yanıt : 35 yılın aidatını yatırdım 15 dakikada...
BYD DOLPHIN'de eylüle özel yüzde sıfır faizli kredi fırsatı
BYD DOLPHIN'de eylüle özel yüzde sıfır faizli kredi fırsatı
CHP'li Eren Erdem aktif siyaseti bıraktı
CHP'li Eren Erdem aktif siyaseti bıraktı
İş insanı Halit Yukay, bu yüzden yüzerek kurtulamamış! Karın boşluğunda tespit edildi
İş insanı Halit Yukay, bu yüzden yüzerek kurtulamamış! Karın boşluğunda tespit edildi
Bursa'da yangın çıktı! Dumandan göz gözü görmüyor
Bursa'da yangın çıktı! Dumandan göz gözü görmüyor