Bakan Bayraktar duyurdu: O ildeki santralin bacası yeniden tütecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin yeniden üretime başlayacağını duyurdu. Bakan Bayraktar, kamuya borcu olan şirketlerin ise enerji alanındaki teşvik paketinden yararlanamayacaklarını ifade etti.Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar, Muğla'nın Soma ilçesinde bulunan Soma Termik Santrali hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, santralin yeniden çalışmaya başlayacağını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar, "Yerli kömür üretimini artıracağız. Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz" dedi.
Bakan Bayraktar, Soma'daki santralin istihdam için çok önemli olduğunu vurguladı.
Öte yandan Bakan Bayraktar, teşvik paketi istisnalarını, "Çevre yatırımı yapmamış santraller bu teşvik paketinden istifade edemeyecekler. Madencinin, çalışanın ücretini ödemeyen santraller aynı şekilde teşfik paketinden istifade edemeyecek. Kamuya borcu olan şirketler borçlarını ödedikten sonra teşvik paketinden yararlanabilecek" sözleriyle duyurdu.