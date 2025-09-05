BIST 10.729
DOLAR 41,25
EURO 48,40
ALTIN 4.769,43
HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz

Bakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ay New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesine yönelik, "Filistin'e ilişkin meseleler Filistinliler olmadan tartışılamaz" dedi.

Abone ol

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki Türkiye Basın Federasyonu'nu ziyaretinde, bu ay New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da bulunduğu Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

Fidan, konunun hassas olduğunu vurgulayarak, "İlk günden itibaren çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Batılı ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanıması konusunda adımlar atacakları beyan edildi"

Her yıl eylül ayında düzenlenen BM Genel Kurulu kapsamında bütün devletlerin gündeme ilişkin beyanlarını verdiğini anlatan Fidan, "Bu sene BM'de bazı ülkelerin öncülüğüyle Türkiye'nin de desteğiyle Filistin konulu bir konferans yapılması kararlaştırıldı. Burada şu ana kadar Filistin'i devlet olarak tanımayan başta Fransa olmak üzere Belçika gibi belli başlı bazı batılı ülkelerin de Filistin'i devlet olarak tanıması konusunda adımlar atacakları beyan edildi." dedi.

Fidan, aralarında Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın da bulunduğu Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesi meselesinin iki teknik detayı olduğunu belirterek, "Filistin devlet olarak katılamıyor demiyor. Orada biliyorsunuz Filistin'in daimi temsilciliği var. Daimi temsilci Filistin Devleti adına genel kurul görüşmelerine katılabilir. O da zaten engellenemez. Bu BM tüzüğü ile alakalı bir konu. Vize verilmediği için Filistin Devlet Başkanı olarak Mahmut Abbas'ın gelememe durumu var. Bu ilk ilan edildiğinde biz hatırlayacağınız üzere İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Temas Grubu 7 ülke olarak bir araya geldik istişarelerimizi yaparken önden bir beyanatta bulunduk, bunun doğru olmadığı ve düzeltilmesi gerektiği konusunda." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iki türlü bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Fidan, "Birincisi kendi Bakanlığımızda yaptığımız yoğun bir çalışma. Ne türden alternatif uygulamalar yapılabilir? Neler var? Bu yoğun çalışmayı Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Orada birtakım alternatif tekliflerimiz vardı bu konuyla alakalı." ifadelerini kullandı.

Fidan, Filistin, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün ve Umman'la görüşmeler yapıldığını söyleyerek, "Meselenin bütün aktörleriyle görüştük ve şunu gördük; Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, New York'taki bu programın bozulmaması ve Filistin Devleti'nin tanınmasıyla ilgili faaliyetin gerçekleştirilmesi konusunda bu kardeşlerimizin bir duruşu var." dedi.

Türkiye'nin ciddi bir devlet olduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Muhalefetteki arkadaşların veya bizim diğer iktidardaki arkadaşlarımızın da çok değerli hisleri, fikirleri var. Bu tepki gösterilmesi gereken bir konu. Bu tepkiyi bir şekilde gösterelim. Orada gündeme getireceğimiz başka konular var, bu türden konuların tekrar etmesi durumunda. Çünkü Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz ama şimdi Filistinli kardeşlerimizin önem verdiği husus Filistin Devleti'nin, özellikle Fransa gibi İngiltere gibi Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin ikisi tarafından daha tanınma meselesini öncelikli olarak bir fayda olarak görüyorlar Filistin davası adına. Biz bu konudaki iç mülahazalarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımıza konuyu çok detaylı arz ettik. Filistin'e komşu diğer Arap ülkelerinin de burada büyük bir tepki içerisinde olmakla beraber daha büyük faydanın Filistin Devleti'nin başka bazı aktörler tarafından da tanınmasının daha büyük bir işlevsellik üreteceği konusunda ve New York'taki programa devam edelim konusunda bir fikirleri var."

ÖNCEKİ HABERLER
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye ile daha da güçleneceğiz
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye ile daha da güçleneceğiz
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Ali Koç'tan seçim hamlesi! Efsane isim geri dönüyor
Ali Koç'tan seçim hamlesi! Efsane isim geri dönüyor
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi: 5 yıla kadar kolaylık sağlanacak
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi: 5 yıla kadar kolaylık sağlanacak
Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu
Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu
Salgın kapıda! Gözde kanama yapan ölümcül Marburg virüsü yayılmaya başladı
Salgın kapıda! Gözde kanama yapan ölümcül Marburg virüsü yayılmaya başladı
Özel okul ücretleri artık böyle belirlenecek! Yeni formül Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel okul ücretleri artık böyle belirlenecek! Yeni formül Resmi Gazete'de yayımlandı
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı
Bakan Bayraktar duyurdu: O ildeki santralin bacası yeniden tütecek
Bakan Bayraktar duyurdu: O ildeki santralin bacası yeniden tütecek
Hacı adayları dikkat! Kayıt yenileme için bugün son gün
Hacı adayları dikkat! Kayıt yenileme için bugün son gün
İstanbul’da okulların açıldığı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul’da okulların açıldığı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak