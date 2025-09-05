Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'nde Çağrı Heyeti'ne atanan isimlerden Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi.

Abone ol

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de aldığı kararla, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'ni iptal etti.

5 KİŞİLİK KAYYUM HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alırken, yerine Gürsel Tekin başkanlığında Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir kayyum heyeti görevlendirildi.

GÜRSEL TEKİN: BİZ GÖREVE BAŞLADIK

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin, bugün yayınladığı video mesajda ekibiyle yan yana gelerek "Biz göreve başladık. Uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul'da da 3,5 yıl il başkanlığı yapan bir insanım. Bu heyettte önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 çok tecrübeli, Cumhuriyet Halk Partisi kökenli arkadaşlarımızla göreve başladık. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz.

"CHP ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞMEMELİYDİ"

Hepimizin dışında bazı olumsuzlar oluştu. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir, CHP tabi ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp, kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP'lileri kucaklayarak mücadele etmek. Hak hukuk adalet için mücadele edeceğiz. Bize güvenin biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında kimse bizden bir şey beklemesin. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz" ifadelerini kullandı.

VİDEO MESAJ SONRASI SÜRPRİZ GELİŞME

Gürsel Tekin'in yayınladığı mesajın ardındansa çarpıcı bir gelişme yaşandı. Videoda Tekin'in sağ tarafında yer alan Hasan Babacan heyetten çekildi. Karar sonrası açıklama yapan Babacan "Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan ile grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve başka arkadaşlarımız partimizin geleceğini, tarihini konuştu. Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" dedi.

BİR İSİM DAHA ÇEKİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kayyum heyetinde yer alan isimlerden Müjdat Gürbüz'ün de çekilme kararı aldığını duyurdu.

CHP İHRAÇ TALEPLERİNİ GERİ ÇEKTİ

Hasan Babacan ile Müjdat Gürbüz'in mahkeme kararıyla geçici olarak görevlendirildikleri İstanbul İl Yönetimi'nden çekilmeleri üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) iki isim hakkında 'ihraç' talebini geri çekti.