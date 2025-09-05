Ali Koç'tan seçim hamlesi! Efsane isim geri dönüyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiada uzun süre boyunca görev almış eski yönetici Abdullah Kiğılı'yı yeni yönetimine davet etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kongre heyecanı yavaş yavaş artarken Başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönemde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda değişikliğe giderek bu ekibi genişletmeyi planlıyor.

ABDULLAH KİĞILI'YA TEKLİF

Bu doğrultuda Başkan Ali Koç'un yeni ekibi için ilk teklif götürdüğü ismin Fenerbahçe'de daha önce uzun süre çeşitli görevlerde bulunan ve camiada büyük saygınlık gören Abdullah Kiğılı olduğu belirtildi.

ALİ KOÇ'U DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, geride bıraktığımız günlerde bir açıklama yaparak seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini açıklamıştı. Bu nedenle Kiğılı'nın teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.