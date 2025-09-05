BIST 10.729
DOLAR 41,25
EURO 48,49
ALTIN 4.772,07
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Ali Koç'tan seçim hamlesi! Efsane isim geri dönüyor

Ali Koç'tan seçim hamlesi! Efsane isim geri dönüyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiada uzun süre boyunca görev almış eski yönetici Abdullah Kiğılı'yı yeni yönetimine davet etti.

Abone ol

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kongre heyecanı yavaş yavaş artarken Başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönemde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda değişikliğe giderek bu ekibi genişletmeyi planlıyor.

ABDULLAH KİĞILI'YA TEKLİF

Bu doğrultuda Başkan Ali Koç'un yeni ekibi için ilk teklif götürdüğü ismin Fenerbahçe'de daha önce uzun süre çeşitli görevlerde bulunan ve camiada büyük saygınlık gören Abdullah Kiğılı olduğu belirtildi.

ALİ KOÇ'U DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, geride bıraktığımız günlerde bir açıklama yaparak seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini açıklamıştı. Bu nedenle Kiğılı'nın teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi: 5 yıla kadar kolaylık sağlanacak
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi: 5 yıla kadar kolaylık sağlanacak
Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu
Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu
Salgın kapıda! Gözde kanama yapan ölümcül Marburg virüsü yayılmaya başladı
Salgın kapıda! Gözde kanama yapan ölümcül Marburg virüsü yayılmaya başladı
Özel okul ücretleri artık böyle belirlenecek! Yeni formül Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel okul ücretleri artık böyle belirlenecek! Yeni formül Resmi Gazete'de yayımlandı
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı
Bakan Bayraktar duyurdu: O ildeki santralin bacası yeniden tütecek
Bakan Bayraktar duyurdu: O ildeki santralin bacası yeniden tütecek
Hacı adayları dikkat! Kayıt yenileme için bugün son gün
Hacı adayları dikkat! Kayıt yenileme için bugün son gün
İstanbul’da okulların açıldığı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul’da okulların açıldığı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak
Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İstanbul-Paris turistik treni Halkalı'dan kalkacak...
Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İstanbul-Paris turistik treni Halkalı'dan kalkacak...
Canan Karatay açıkladı: O turşuyu yiyenler dikkat!
Canan Karatay açıkladı: O turşuyu yiyenler dikkat!
Kalp krizinin saati varmış! Bu saatlerde bu belirtiler varsa hemen...
Kalp krizinin saati varmış! Bu saatlerde bu belirtiler varsa hemen...
Beklenti anketinde faizle ilgili ekonomistlerin tahminleri belli oldu
Beklenti anketinde faizle ilgili ekonomistlerin tahminleri belli oldu