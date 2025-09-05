BIST 10.729
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi: 5 yıla kadar kolaylık sağlanacak

Türk turistlere olan yoğun ilgi yeni bir hamleyi beraberinde getirdi. Bulgaristan, Türk vatandaşlarına ilk başvuruda 3-6 ay, sonrasında ise sorunsuz kullanım halinde 1, 3 ve 5 yıllık vize imkanı sağlayacak.

Bulgaristan, Türk vatandaşlarına yönelik vize prosedürlerinde önemli bir düzenleme yaptı. Bu yeni uygulama, sık seyahat edenler için büyük bir kolaylık sağlayacak. 

BULGARİSTAN'DA TÜRKLERE YENİ VİZE DÖNEMİ

Yeni düzenlemeye göre, Bulgaristan’a ilk kez vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşları, 3 ila 6 aylık tek girişli vize alabilecek.

Bu vizeyi sorunsuz bir şekilde kullananlar için kapılar açılıyor.

SORUNSUZ KULLANIM HALİNDE SÜREÇ KOLAYLAŞACAK

İlk vizenin ardından yapılacak sonraki başvurularda süreç daha kolay olacak. Türk vatandaşları, artık 1, 3 ve 5 yıllık uzun süreli vizelere başvuru yapabilecek.

YUNANİSTAN İLE BULGARİSTAN TÜRK TURİSTLERİ PAYLAŞAMIYOR

Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşları için başlattığı "kademeli vize (Cascade)" sistemi, Yunanistan tarafından da uygulamaya alınmıştı.

Yunanistan'ın Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vizeye ilgi ciddi bir yoğunluk oluşturmuş vatandaşların neden olduğu kuyruk görüntülere yansımıştı.

Komşu ülkelerin Türk turistleri kendi ülkelerine çekmek için yaptığı hamleler sonrası oluşan rekabet dikkat çekiyor. 

VİZE NASIL ALINIYOR

Cascade Kuralı kapsamında vize almak isteyenler, öncelikle dış temsilciliklerinden randevu alarak başvuru sürecini başlatıyor.

Başvuru sırasında pasaport, biyometrik fotoğraf, doldurulmuş başvuru formu, konaklama bilgileri ve finansal durumu gösteren belgeler teslim ediliyor.

Randevu günü belgeler yetkililere sunuluyor ve gerekirse kısa bir mülakat yapılıyor.

Ardından başvuru, konsolosluk tarafından inceleniyor ve yoğunluğa göre birkaç hafta içinde sonuçlandırılıyor.

