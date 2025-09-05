IFA 2025’te Dreame’den akıllı temizlikte yeni bir dönem

Dreame Technology, IFA 2025’te Berlin’de düzenlenen fuarda 15’i yeni kategoriden olmak üzere 22 ürünü tanıttı. Dünyanın ilk merdiven çıkabilen robot süpürgesi Cyber X, robot kola sahip Cyber10 Ultra ve kendi kendini temizleyen Aqua serisi gibi yenilikçi ürünlerle dikkat çeken Dreame, akıllı ev teknolojileriyle günlük yaşamı daha kolay ve verimli hale getirmeyi hedefledi.

Dreame Technology, IFA 2025’te kullanıcıların “hayallerindeki yaşamı” mümkün kılmak için tasarladığı akıllı ev çözümlerini geniş ürün yelpazesi ile Berlin'de tanıttı. Dünyanın ilk merdiven çıkabilen robot süpürgesinden benzersiz dikey süpürgelere ve yapay zekâ destekli robotik çim biçme makinelerine kadar farklı kategorilerden ürünler tanıtan Dreame, ileri teknolojilerle günlük işleri kolaylaştırarak insanların yaşam biçimlerini nasıl dönüştürdüğünü tüketici elektroniği iş ortakları, teknoloji basını ve ve teknoloji meraklıları ile paylaştı.

IFA hakkında konuşan Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, şunları söyledi:

“Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını dinliyor ve zorlukları zahmetsiz çözümlerle buluşturuyoruz. IFA’da bu yeni teknolojileri tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Amacımız, kullanıcılarımıza gerçekten yardımcı olmak ve onların değerli zamanlarını hayatta gerçekten önemli olan şeylere ayırmalarını sağlamak. İster merdiven çıkmak, ister karışmış saçları temizlemek, ister çok alanlı bir bahçeyi düzenlemek olsun; Dreame’nin yenilikçi ürünleri hayatı daha kolay, daha temiz ve daha akıllı hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar daha fazla serbest zamana sahip oluyor ve arta kalan vakitlerini ailelerine, sevdiklerine, sosyal yaşamlarına ayırabiliyor.”

15 yeni kategoride 22 ürün

Dreame, IFA 2025’te akıllı ev ekosistemini ilk kez tanıtarak, tamamını ürünlerine ayırdığı bir salonda 15'i tamamen yeni kategorilerden oluşan toplamda 22 ürün serisini ziyaretçilere sundu.

Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer sözlerine şu şekilde devam etti:

“Misyonumuz, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını gerçekten karşılayan ve ev yaşamını iyileştiren teknolojiler sunmak. Akıllı temizlikten çok katlı çözümlere kadar her inovasyon, hayatı daha basit, verimli ve keyifli hale getirmek için tasarlandı.”

Dreame Cyber X: Merdiven Çıkabilen Robotikte Kavramsal Bir Atılım

Robotik mühendislikte ileri bir adımı temsil eden Cyber X, çok katlı evleri tamamen otonom temizleyebilen bir robot süpürge sistemi olarak öne çıkıyor. Üç ana bileşenden oluşan robot süpürge, Bionic QuadTrack™ merdiven çıkma sistemine ve ana istasyona sahip.

QuadTrack™ sistemi, robotun bir kat seviyesinden diğerine güvenli şekilde geçmesini sağlıyor. Robot, bu sisteme yerleşerek küçük bir asansör gibi yukarı taşınıyor ve ardından otomatik olarak bırakılarak temizliğe başlıyor. İşini bitirdiğinde aynı şekilde geri dönüyor. Böylece kullanıcılar, robotu manuel bir müdahale ile taşımaya gerek duymuyor.

Dreame Cyber X'in öne çıkan özellikleri:

● Bionic QuadTrack™ merdiven çıkma sistemi: Cyber X, 25 cm yüksekliğe kadar basamakları 0,2 m/sn hızla tırmanabiliyor; farklı basamak genişliklerine ve geometrilerine dinamik olarak uyum sağlıyor.

● Üçlü Fren Koruması: Üç bağımsız fren katmanı ve dayanıklı kauçuk paletler sayesinde ahşap, seramik ya da halı üzerinde maksimum tutuş ve denge sağlıyor.

● Akıllı 3DAdapt™ Görüş Sistemi: Yapay zekâ destekli kamera ve lazer sistemi, merdivenleri gerçek zamanlı olarak tarayarak derinlik, açı ve yüksekliği hesaplıyor.

● Bağımsız Yüksek Kapasiteli Bataryalar: Hem Cyber X hem de QuadTrack™ sistemi, 6.400 mAh bataryalarıyla tek seferde beş kata kadar temizlik yapabiliyor.

Dreame'nin sınırları zorlayan ve öncü misyonunun bir göstergesi olan Cyber X otonom ve çok katlı temizlikte yeni bir çağın habercisi olarak görülüyor.

Cyber10 Ultra: Robot Kol ve Çoklu Alet Sistemi ile Dünyada İlk

Cyber10 Ultra, endüstride bir ilk olarak robot süpürgeye entegre robotik kol ve çoklu alet sistemini tanıtıyor. CyberDex Bionic Ecosystem tarafından desteklenen bu teknoloji sayesinde süpürge, sandalye ayaklarının arası, dolap altları ve derin köşeler gibi ulaşılması zor alanlara erişebiliyor. Hatta 500 grama kadar nesneleri kaldırabiliyor.

Öne çıkan özellikler:

● CyberDex Hyper-Flex Kol: İnsan hareketlerini taklit eden 4 eklemli yapı, vakumun kenarından 33 cm uzanabiliyor; eşyaları kenara çekip dağınık nesneleri düzenleyebiliyor.

● Otonom Alet Kullanımı: Kol, farklı fırça ve başlıkları kendi başına takıp kullanabiliyor; dar alanları ve köşeleri temizleyebiliyor.

● 360° TriSight™ Görüş Sistemi: Vakumun üzerindeki kameralar evi 3D haritalıyor; kol üzerindeki RGB ve kızılötesi kameralar ile lazer sensörleri engelleri tamamen ortadan kaldırıyor.

Aqua Serisi: Sürekli Temiz Su ile Hijyenik Zemin Bakımı

Dreame, bugünden itibaren yepyeni bir robot süpürge serisini tanıtıyor: Aqua Serisi. Çift diskli mop sistemine sahip amiral gemisi X Serisi’ne ek olarak, Aqua Serisi de markanın çift amiral serilerinden biri olacak. Serinin merkezinde, çalışırken sürekli taze su ile kendi kendini temizleyen bir rulo paspas sistemi bulunuyor.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

● AquaRoll™ Roller Mop → Taze suyla kendi kendini temizler, kirli suyu ayrı depolar.

● FluffRoll™ Teknolojisi → Toz ve inatçı lekeleri kolayca çıkarır.

● AutoSeal™ Halı Koruma → Halıların ıslanmasını engeller.

● ThermoHub™ 100°C Kendini Temizleme → Paspas her seferinde hijyenik kalır.

Özellikle evcil hayvanı, çocuğu olan ya da sık sık dökülme yaşayan evler için ideal bir çözüm olarak gösteriliyor.

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete

● TrackSync™ Sürekli Sıcak Su Sistemi → 45°C sıcak suyla sürekli temizlik.

● Geniş temas alanı ve güçlü basınç sayesinde zorlu lekeleri kolayca çıkarır.

● Sert zemin kullanıcıları için özel olarak tasarlandı.

Matrix10 Ultra: Dünyanın İlk Akıllı Multi-Mop Değiştiren Robot Süpürgesi

Matrix10 Ultra, endüstride bir ilk olan Multi-Mop Switching Dock ve Üçlü Solüsyon Haznesi ile öne çıkıyor; farklı zeminlere uygun mop pedlerini otomatik olarak değiştiriyor.

● Multi-Mop Switching Dock: Matrix10 Ultra aynı anda üç farklı mop türünü taşıyabiliyor ve odanın ihtiyacına göre doğru pedi seçiyor.

○ Naylon fırçalı pedler → mutfakta yağlı yüzeyler için.

○ Sünger suyu hapseden pedler → banyolarda su izlerini temizlemek için.

○ Isıtmalı mop pedleri → diğer odalarda sıcaklığını koruyarak daha etkin temizlik için.

● Üçlü Solüsyon Haznesi: Matrix10 Ultra, farklı alanlara özel üç ayrı solüsyon kullanıyor:

○ Evcil hayvan kokularını gidermek için özel solüsyon.

○ Ahşap zeminler için koruyucu solüsyon.

○ Genel temizlik için çok amaçlı solüsyon.

Bu sayede her odanın ihtiyacı farklı bir şekilde karşılanıyor. İster mutfaktaki inatçı yağ lekeleri, ister banyodaki kalıcı su izleri, isterse salonun narin ahşap zemini olsun; Matrix10 Ultra her alanı en uygun yöntemle temizleyerek evi daha ferah, daha temiz ve hijyenik hale getiriyor.

Dreame Hakkında

2017 yılında Çin’de kurulan Dreame Technology (kısaca “Dreame”), sürekli yenilik arayan ve küresel tüketicileri için günlük yaşamda yeni kolaylıklar sunan uluslararası bir teknoloji firmasıdır. Dreame'nin akıllı ürünleri bireylerin ev işlerinde zaman kazanmalarını ve böylece hayal ettikleri hayatı sürdürmeye daha fazla odaklanabilmelerini amaçlamaktadır. Şimdilik, 120'den fazla ülke ve bölgede 21 milyondan fazla hane, 4.000'den fazla fiziksel mağaza ve 7,5 milyondan fazla marka üyesinden oluşan ağımız aracılığıyla Dreame küresel çapta kullanıcılarına hizmet veriyor.