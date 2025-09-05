BIST 10.729
DOLAR 41,25
EURO 48,39
ALTIN 4.767,58
HABER /  POLİTİKA

MHP’li Yıldız: Komisyon Öcalan ile görüşebilir

MHP’li Yıldız: Komisyon Öcalan ile görüşebilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’da terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşebileceğini açıkladı. Yıldız, sürecin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyon üyelerinden 3-4 kişiyi görevlendirmesinin bir zaaf oluşturmayacağını vurguladı.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'da terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşebileceğini açıkladı. 

''ZAAF OLUŞTURMAZ" 

Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

''Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır.

Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir. 7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda Devlet kendi dinamiğini yaratmıştır.

Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ,terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır''

ÖNCEKİ HABERLER
IFA 2025’te Dreame’den akıllı temizlikte yeni bir dönem
IFA 2025’te Dreame’den akıllı temizlikte yeni bir dönem
Bakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz
Bakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye ile daha da güçleneceğiz
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye ile daha da güçleneceğiz
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Ali Koç'tan seçim hamlesi! Efsane isim geri dönüyor
Ali Koç'tan seçim hamlesi! Efsane isim geri dönüyor
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi: 5 yıla kadar kolaylık sağlanacak
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi: 5 yıla kadar kolaylık sağlanacak
Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu
Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu
Salgın kapıda! Gözde kanama yapan ölümcül Marburg virüsü yayılmaya başladı
Salgın kapıda! Gözde kanama yapan ölümcül Marburg virüsü yayılmaya başladı
Özel okul ücretleri artık böyle belirlenecek! Yeni formül Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel okul ücretleri artık böyle belirlenecek! Yeni formül Resmi Gazete'de yayımlandı
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı
Bakan Bayraktar duyurdu: O ildeki santralin bacası yeniden tütecek
Bakan Bayraktar duyurdu: O ildeki santralin bacası yeniden tütecek