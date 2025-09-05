MHP’li Yıldız: Komisyon Öcalan ile görüşebilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’da terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşebileceğini açıkladı. Yıldız, sürecin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyon üyelerinden 3-4 kişiyi görevlendirmesinin bir zaaf oluşturmayacağını vurguladı.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'da terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşebileceğini açıkladı.

''ZAAF OLUŞTURMAZ"

Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

''Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır.

Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir. 7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda Devlet kendi dinamiğini yaratmıştır.

Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ,terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır''