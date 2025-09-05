BIST 10.729
İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı! Şiddetli geliyor

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda 8 ilde "sarı kodlu" sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bakanlık, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 8 il için sarı uyarı verildi.

8 İLİMİZE 'SARI' KODLU SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

