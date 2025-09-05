Gürsel Tekin: Beni konuşturmasınlar

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, YSK’nın ilçe kongrelerinin devamına karar verdiğini belirterek, “İsteseler de istemeseler de birlikte çalışacağız” dedi. Parti içindeki tartışmalara ilişkin ise “Beni konuşturmasınlar, beni hiç konuşturmasınlar” ifadeleriyle dikkat çekti.

tv100'deki bir programa konuk olan Gazeteci Gürbüz Evren’e, CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Evren, Gürsel Tekin’in “YSK, bugünkü kararıyla İlçe Kongrelerinin devamına karar verdi. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var’’ diyerek şunları ifade ettiğini açıkladı:

“İSTESELER DE İSTEMESELERDE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

‘‘YSK, bugünkü kararıyla İlçe Kongrelerinin devamına karar verdi. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var. O da İlçe Başkanlıklarının kongre hazırlıkları ve kongre için bize yani Çağrı Heyetine gelecek olmalarıdır.

Yani bu durumda isteseler de istemeseler de birlikte çalışacağız. Hal böyleyken sert sözlere, suçlamalara ne gerek vardı? İşte şartlar bizi bir araya getiriyor. Biz sorunları çözmek için Partimiz için geldik, birlikte çalışacağız.

“KURULTAY DAVASI İLE İLGİLENMİYORUM”

15 Eylül’de Ankara’daki Mahkeme ne karar verecek sorusuyla, konusuyla ilgilenmiyoruz. Olayın tarafı değiliz. Bizim görevimiz belli ve ona yoğunlaşacağız.

“ÖZGÜR BEY BENİM İÇİN ŞUNLARI DEMİŞ…”

Özgür Bey, benim için ‘Çarşı Pazar gezmekten, partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. CHP’li gibi davranacak olsa oturur konuşuruz’ demiş.

Unuttukları bir şey var, milletvekili olmasam de bir CHP’li olarak sürekli sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda, sahada çalışıyor, halkın arasında partimin propagandasını yapıyorum. Bu benim her gün yaptığım iş. İlk kez yapmayacağım ki”

GÜRSEL TEKİN’DEN KADIKÖY ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

“Beni konuşturmasınlar…Beni hiç konuşturmasınlar… Beni konuşturmak istiyorlar, ama konuşmayacağım”

“CHP’LİLERDEN BANA TEPKİ DEĞİL, DESTEK VAR”

“Tam tersine çok büyük bir destek var. CHP’de sessiz bir çoğunluktan destek mesajları alıyorum. Yolda, sokakta büyük sempati ve destek var.

Elbette tepkili olanlar da vardır, ama herhangi bir olumsuz olayla karşılaşmadım. Destek verenler tahmin ettiğimden de çok çok fazla.

GÜRSEL TEKİN’DEN EKİBİNDEKİ İSTİFALARA İLK YANIT

“Arkadaşımızın tercihidir, saygı duyarız. Mahkeme onun yerine yedekler arasından bir ismi görevlendirecektir.”

