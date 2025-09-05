BIST 10.729
DOLAR 41,25
EURO 48,40
ALTIN 4.769,43
HABER /  POLİTİKA

Gürsel Tekin: Beni konuşturmasınlar

Gürsel Tekin: Beni konuşturmasınlar

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, YSK’nın ilçe kongrelerinin devamına karar verdiğini belirterek, “İsteseler de istemeseler de birlikte çalışacağız” dedi. Parti içindeki tartışmalara ilişkin ise “Beni konuşturmasınlar, beni hiç konuşturmasınlar” ifadeleriyle dikkat çekti.

Abone ol

tv100'deki bir programa konuk olan Gazeteci Gürbüz Evren’e, CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Evren, Gürsel Tekin’in “YSK, bugünkü kararıyla İlçe Kongrelerinin devamına karar verdi. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var’’ diyerek şunları ifade ettiğini açıkladı:

“İSTESELER DE İSTEMESELERDE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

‘‘YSK, bugünkü kararıyla İlçe Kongrelerinin devamına karar verdi. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var. O da İlçe Başkanlıklarının kongre hazırlıkları ve kongre için bize yani Çağrı Heyetine gelecek olmalarıdır.

Yani bu durumda isteseler de istemeseler de birlikte çalışacağız. Hal böyleyken sert sözlere, suçlamalara ne gerek vardı? İşte şartlar bizi bir araya getiriyor. Biz sorunları çözmek için Partimiz için geldik, birlikte çalışacağız.

“KURULTAY DAVASI İLE İLGİLENMİYORUM”

15 Eylül’de Ankara’daki Mahkeme ne karar verecek sorusuyla, konusuyla ilgilenmiyoruz. Olayın tarafı değiliz. Bizim görevimiz belli ve ona yoğunlaşacağız.

“ÖZGÜR BEY BENİM İÇİN ŞUNLARI DEMİŞ…”

Özgür Bey, benim için ‘Çarşı Pazar gezmekten, partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. CHP’li gibi davranacak olsa oturur konuşuruz’ demiş.

Unuttukları bir şey var, milletvekili olmasam de bir CHP’li olarak sürekli sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda, sahada çalışıyor, halkın arasında partimin propagandasını yapıyorum. Bu benim her gün yaptığım iş. İlk kez yapmayacağım ki”

GÜRSEL TEKİN’DEN KADIKÖY ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

“Beni konuşturmasınlar…Beni hiç konuşturmasınlar… Beni konuşturmak istiyorlar, ama konuşmayacağım” 

“CHP’LİLERDEN BANA TEPKİ DEĞİL, DESTEK VAR”

“Tam tersine çok büyük bir destek var. CHP’de sessiz bir çoğunluktan destek mesajları alıyorum.  Yolda, sokakta büyük sempati ve destek var.

Elbette tepkili olanlar da vardır, ama herhangi bir olumsuz olayla karşılaşmadım. Destek verenler tahmin ettiğimden de çok çok fazla.

GÜRSEL TEKİN’DEN EKİBİNDEKİ İSTİFALARA İLK YANIT

“Arkadaşımızın tercihidir, saygı duyarız.  Mahkeme onun yerine yedekler arasından bir ismi görevlendirecektir.”

Gürsel Tekin: Beni konuşturmasınlar - Resim: 0

Kaynak: tv100

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı! Şiddetli geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı! Şiddetli geliyor
AB'den Google'a 2,95 milyar euro reklam cezası
AB'den Google'a 2,95 milyar euro reklam cezası
MHP’li Yıldız: Komisyon Öcalan ile görüşebilir
MHP’li Yıldız: Komisyon Öcalan ile görüşebilir
IFA 2025’te Dreame’den akıllı temizlikte yeni bir dönem
IFA 2025’te Dreame’den akıllı temizlikte yeni bir dönem
Bakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz
Bakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye ile daha da güçleneceğiz
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye ile daha da güçleneceğiz
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Ali Koç'tan seçim hamlesi! Efsane isim geri dönüyor
Ali Koç'tan seçim hamlesi! Efsane isim geri dönüyor
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi: 5 yıla kadar kolaylık sağlanacak
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi: 5 yıla kadar kolaylık sağlanacak
Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu
Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu
Salgın kapıda! Gözde kanama yapan ölümcül Marburg virüsü yayılmaya başladı
Salgın kapıda! Gözde kanama yapan ölümcül Marburg virüsü yayılmaya başladı