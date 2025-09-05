BIST 10.729
İsrail Batı Şeria'da 19 bin Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 19 bin Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki gözaltılar ve hapishanelerdeki Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi verildi.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA 19 BİN FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da da yaklaşık 19 bin Filistinlinin gözaltına alındığı ve bu sayının Gazzelileri kapsamadığı ifade edildi.

Gözaltına alınanlardan 585'inin kadın, 1550'den fazlasının ise çocuk olduğu kaydedildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 46'sı Gazze'den olmak üzere 77 Filistinlinin hayatını kaybettiğine, hapishanelerde ölen ancak kimlikleri açıklanmayan daha onlarca Gazzeli olduğuna işaret edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısının eylül başı itibarıyla 49'u kadın, 400'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 11 bin 100'ü bulduğu, 3 bin 577 Filistinlinin de idari tutuklu olduğu kaydedildi.

