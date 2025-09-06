BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  SPOR

Dünya Kupası Elemeleri’nde 10 maç tamamlandı

Dünya Kupası Elemeleri’nde 10 maç tamamlandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 5. haftasında B, C, D, I ve L gruplarında oynanan 10 maçta dikkat çeken sonuçlar alındı

Abone ol

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı.

Elemelerde, B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç oynandı. İtalya, Gattuso yönetimindeki ilk maçında Estonya’yı 5-0’la geçti.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri Retegui (2), Kean, Raspadori ve Bastoni kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle: 

B Grubu

İsviçre-Kosova: 4-0

Slovenya-İsveç: 2-2

C Grubu

Danimarka-İskoçya: 0-0

Yunanistan-Belarus: 5-1

D Grubu

İzlanda-Azerbaycan: 5-0

Ukrayna-Fransa: 0-2

I Grubu

İtalya-Estonya: 5-0

Moldova-İsrail: 0-4

L Grubu:

Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1

Karadağ-Çekya: 0-2

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü futbolcuya büyük şok! Hapis cezası alabilir...
Ünlü futbolcuya büyük şok! Hapis cezası alabilir...
Trump resmen duyurdu! Pentagon'un adı değişti
Trump resmen duyurdu! Pentagon'un adı değişti
Kamu denetiminde yapay zeka dönemi başlıyor
Kamu denetiminde yapay zeka dönemi başlıyor
İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti! Nedeni gündem oldu
İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti! Nedeni gündem oldu
Almanları Galatasaray korkusu sardı! Hukuk bürosu tuttular
Almanları Galatasaray korkusu sardı! Hukuk bürosu tuttular
Ali Mahir Başarır: O koltuk dolu, sahibi belli
Ali Mahir Başarır: O koltuk dolu, sahibi belli
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı’nda Fidan - Güler görüşmesi
Milli Savunma Bakanlığı’nda Fidan - Güler görüşmesi
İsrail Batı Şeria'da 19 bin Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail Batı Şeria'da 19 bin Filistinliyi gözaltına aldı
Murat Kurum’dan sosyal konut müjdesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi
Murat Kurum’dan sosyal konut müjdesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi
DSÖ: Gazze halkının aç bırakılması, İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecek
DSÖ: Gazze halkının aç bırakılması, İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecek
Gazze şehrinde yüksek binalara saldıran katil İsrail, işgali ve katliamı derinleştiriyor
Gazze şehrinde yüksek binalara saldıran katil İsrail, işgali ve katliamı derinleştiriyor