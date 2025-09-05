Trump resmen duyurdu! Pentagon'un adı değişti

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma bakanlığının yeni isminin 'Savaş Bakanlığı' olduğunu duyurdu.

ABD yasalarına göre, Savunma Bakanlığı’nın resmi adının değiştirilmesi için Kongre’den yasa çıkarılması gerekiyor. Bu nedenle Trump’ın imzalayacağı kararname, yalnızca süreci hızlandıracak ve Pentagon’un yeni hazırlıklara başlamasını sağlayacak. Ancak Kongre onayı olmadan bakanlığın ismi resmen değişmeyecek.

TARİHİ ARKA PLAN

“Savaş Bakanlığı” ifadesi aslında ABD’nin kuruluş yıllarına dayanıyor. 1789’da kurulan bakanlık, II. Dünya Savaşı’nın ardından 1947’de çıkarılan yasayla “Savunma Bakanlığı” adını almıştı. Şimdi ise Trump, bu ismi 78 yıl sonra yeniden gündeme getiriyor. Beyaz Saray, cuma günü Trump’ın konuyla ilgili duyuru yapacağını doğruladı.