BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.757,09
HABER /  DÜNYA

Trump resmen duyurdu! Pentagon'un adı değişti

Trump resmen duyurdu! Pentagon'un adı değişti

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma bakanlığının yeni isminin 'Savaş Bakanlığı' olduğunu duyurdu.

Abone ol

ABD yasalarına göre, Savunma Bakanlığı’nın resmi adının değiştirilmesi için Kongre’den yasa çıkarılması gerekiyor. Bu nedenle Trump’ın imzalayacağı kararname, yalnızca süreci hızlandıracak ve Pentagon’un yeni hazırlıklara başlamasını sağlayacak. Ancak Kongre onayı olmadan bakanlığın ismi resmen değişmeyecek.

TARİHİ ARKA PLAN

“Savaş Bakanlığı” ifadesi aslında ABD’nin kuruluş yıllarına dayanıyor. 1789’da kurulan bakanlık, II. Dünya Savaşı’nın ardından 1947’de çıkarılan yasayla “Savunma Bakanlığı” adını almıştı. Şimdi ise Trump, bu ismi 78 yıl sonra yeniden gündeme getiriyor. Beyaz Saray, cuma günü Trump’ın konuyla ilgili duyuru yapacağını doğruladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamu denetiminde yapay zeka dönemi başlıyor
Kamu denetiminde yapay zeka dönemi başlıyor
İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti! Nedeni gündem oldu
İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti! Nedeni gündem oldu
Almanları Galatasaray korkusu sardı! Hukuk bürosu tuttular
Almanları Galatasaray korkusu sardı! Hukuk bürosu tuttular
Ali Mahir Başarır: O koltuk dolu, sahibi belli
Ali Mahir Başarır: O koltuk dolu, sahibi belli
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı’nda Fidan - Güler görüşmesi
Milli Savunma Bakanlığı’nda Fidan - Güler görüşmesi
İsrail Batı Şeria'da 19 bin Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail Batı Şeria'da 19 bin Filistinliyi gözaltına aldı
Murat Kurum’dan sosyal konut müjdesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi
Murat Kurum’dan sosyal konut müjdesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi
DSÖ: Gazze halkının aç bırakılması, İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecek
DSÖ: Gazze halkının aç bırakılması, İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecek
Gazze şehrinde yüksek binalara saldıran katil İsrail, işgali ve katliamı derinleştiriyor
Gazze şehrinde yüksek binalara saldıran katil İsrail, işgali ve katliamı derinleştiriyor
Gürsel Tekin: Beni konuşturmasınlar
Gürsel Tekin: Beni konuşturmasınlar
İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı! Şiddetli geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı! Şiddetli geliyor