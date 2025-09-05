Kamu denetiminde yapay zeka dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim” toplantısında kamu hizmetlerinde yapay zeka ve dijital teknolojilerin kullanılarak denetimlerin daha hızlı ve kapsamlı hale getirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yapay zeka başta olmak üzere dijital teknolojilerden faydalanarak periyodik, koordineli ve kapsayıcı denetimleri yaygınlaştıracak, kamu hizmetlerinde verimliliği, hesap verebilirliği ve en önemlisi vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışını daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim" konulu koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, bazı bakan yardımcıları ile teftiş ve denetim birimlerinin başkanları katıldı.

"Denetim, yönetim kalitesini artıran koruyucu bir faaliyettir"

Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla sunulmasını ve kamu yönetiminde etkin denetime özel önem verdiklerini dile getirerek, bu hususlarda son 23 yılda önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Bu alanda yasal ve idari düzenlemeler yaptıklarını, kamuda personel düzenlemelerini hayata geçirdiklerini, yönetim ve denetim altyapısını önemli ölçüde geliştirdiklerini bildiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın artan şeffaflık ve hızlı hizmet beklentileri, kamu yönetiminde daha etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Eğitimden sağlığa, gıda güvenliğinden iş güvenliğine kadar hayatın her alanında düzenli ve planlı denetimlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Denetim, yalnızca caydırıcı bir mekanizma değil, aynı zamanda kurumlara ve işletmelere rehberlik eden, yönetim kalitesini artıran koruyucu bir faaliyettir. Sağlıkta ‘koruyucu hekimlik’ ne kadar önemliyse, kamu yönetiminde de rehberlik esaslı denetim o kadar değerlidir.

Bu anlayışla, yapay zeka başta olmak üzere dijital teknolojilerden faydalanarak periyodik, koordineli ve kapsayıcı denetimleri yaygınlaştıracak, kamu hizmetlerinde verimliliği, hesap verebilirliği ve en önemlisi vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışını daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

"Toplantıda 2025 yılı denetim faaliyetleri ele alındı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" konulu genelge kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, kamu hizmetlerinin verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde sunulmasına, denetim faaliyetlerinin planlı ve kapsamlı yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik başvuru ve şikayetleri, denetim faaliyetlerinde stratejik öneme sahip alanlar, saha denetimleri kapsamında yapılan çalışmalar ile ortaya çıkan sonuçlara dair DDK tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin CİMER, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi kurumlara ilettiği talep ve şikayetleri ile TÜİK verilerine yansıyan vatandaş memnuniyet düzeyi hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, teftiş ve denetim birimleri tarafından bu yıl içerisinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin sonuçların üzerinde duruldu, veriler ve analizler doğrultusunda vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik tedbirler ele alındı.

Genelge kapsamında, denetim faaliyetlerinin izleme ve koordinasyonuna yönelik DDK bünyesinde geliştirilen yazılım sistemi hakkında da bilgi verilen toplantıda, denetim faaliyetlerinde mevzuat, kurumsal yapı ve insan kaynağı gibi alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler ve uygulamalar hakkındaki öneriler değerlendirildi ve teftiş kurulları ile iç denetim birimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun artırılması amacıyla atılabilecek adımlar görüşüldü.

Kamu hizmetlerinde hedef vatandaş memnuniyeti

Cumhurbaşkanlığı genelgesinin temel ilkeleri olan etkin, verimli, hesap verebilir ve şeffaf bir kamu yönetimi anlayışının güçlendirilmesi, vatandaş memnuniyetini esas alan, çözüm odaklı kamu hizmet sunumu, vatandaş başvurularına hızlı ve etkili çözümler üretilmesi, kamu personelinin iş disiplini ve motivasyonun artırılması hususlarına dikkat çekilen toplantıda, rehberlik esaslı denetim anlayışının yaygınlaştırılması, kamu kaynaklarının etkin, tasarruflu kullanılması, denetim faaliyetlerinde teknolojik dönüşümün sağlanması, tüm alanlarda düzenli, kapsayıcı ve sistematik denetim süreçlerinin oluşturulması ve denetim faaliyetlerinin koordinasyonunun güçlendirilmesi hususlarının hayata geçirilmesinin önem arz ettiği ifade edildi.

Denetimde öncelikli alanlar belirlendi

Vatandaşların günlük yaşamını etkileyen eğitimden sağlığa, ürün ve gıda güvenliğinden fahiş fiyat denetimine, iş sağlığı ve güvenliğinden yapı denetimine kadar pek çok alanda denetimlerin etkin, düzenli ve planlı şekilde yapılmasının önemli olduğu vurgulanan toplantıda, kayıt dışı ekonomi, vergi denetimi, bina ve yangın güvenliği, finansal dolandırıcılık, yasadışı bahis, dijital sahtecilik ve siber suçlar, bilgi sistemleri ve veri güvenliği, iletişim ve adalet hizmetleri gibi konular üzerinde duruldu.

Toplantıda, vatandaşa yönelik hizmetlerin sunumunda değişen ve gelişen şartlara göre denetimsiz alan bırakılmaması amacıyla tüm kamu hizmet alanlarını kapsayacak şekilde periyodik denetimlerin yapılmasının önemine işaret edildi.

Yapay zeka temelli hızlı ve kapsamlı denetim

Denetim faaliyetlerinde yapay zeka temelli gelişen dijital teknolojilerin kullanılmasının denetimlerin daha hızlı, gerçek zamanlı ve geniş kapsamlı yürütülmesine imkan tanıyarak, yönetim birimlerinin karar alma süreçlerine önemli katkıda bulunduğu ifade edilen toplantıda, denetimde teknolojiyi ve bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan, risk analizi esaslı, düzenli ve koordineli denetimlerde bulunan teftiş ve denetim birimlerinin tecrübeleri paylaşıldı.

Yönetim ve denetimde etkinliğin artırılması hedefi

Bakan yardımcıları ile teftiş ve denetim birimi başkanlarının görüşlerinin alındığı toplantıda, merkez ve taşra birimlerindeki denetim faaliyetleri mevzuat, teşkilat, personel ve denetim bilgi sistemleri gibi konular yönünden değerlendirildi.

Toplantıda, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması amacıyla kamu hizmetlerinin icra edilmesinin, denetim faaliyetlerinin vatandaşların hak ve menfaatini koruyacak şekilde gerçekleştirilmesinin gerekliliğinin altı çizildi.

DDK’nin koordinasyon ve uyumlaştırma çalışmaları ile ortak denetim kültürünün oluşması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasıyla, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefi konuldu, yönetim ve denetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.