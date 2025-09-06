BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan "uçaklarınızı düşürürüz" tehdidi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Trump'tan "uçaklarınızı düşürürüz" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki göstererek, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi.

Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruya, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diye yanıt verdi.

"Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa..."

Söz konusu uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için "tehlike" oluşturduğu sorusuna ise Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." şeklinde karşılık verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'ya ait iki askeri uçağın uluslararası sularda bulunan bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından yürütülen narkotik ve terörle mücadele operasyonlarını engellenmek amacıyla herhangi bir girişimde bulunmamasının tavsiye edildiği belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih açıklandı
CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih açıklandı
Dünya Kupası Elemeleri’nde 10 maç tamamlandı
Dünya Kupası Elemeleri’nde 10 maç tamamlandı
Ünlü futbolcuya büyük şok! Hapis cezası alabilir...
Ünlü futbolcuya büyük şok! Hapis cezası alabilir...
Trump resmen duyurdu! Pentagon'un adı değişti
Trump resmen duyurdu! Pentagon'un adı değişti
Kamu denetiminde yapay zeka dönemi başlıyor
Kamu denetiminde yapay zeka dönemi başlıyor
İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti! Nedeni gündem oldu
İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti! Nedeni gündem oldu
Almanları Galatasaray korkusu sardı! Hukuk bürosu tuttular
Almanları Galatasaray korkusu sardı! Hukuk bürosu tuttular
Ali Mahir Başarır: O koltuk dolu, sahibi belli
Ali Mahir Başarır: O koltuk dolu, sahibi belli
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı’nda Fidan - Güler görüşmesi
Milli Savunma Bakanlığı’nda Fidan - Güler görüşmesi
İsrail Batı Şeria'da 19 bin Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail Batı Şeria'da 19 bin Filistinliyi gözaltına aldı