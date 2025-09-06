ABD ve Venezuela arasındaki gerilim zirvede! Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti

ABD-Venezuela arasında gerilim en yüksek seviyeye ulaşırken, savaş ihtimali iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Savaş Bakanlığı kuran ABD Başkanı Donald Trump, "Uçaklarınızı vururuz" tehdidinde bulunurken, Venezuela Devlet Başkanı Maduro rest çekti.

ABD-Venezuela savaşı mı çıkacak? Bölgede artan gerilim sonrası tüm dünya bu soruya yanıt aramaya başlarken, bölgeden gelen haberler ise endişeyi artırdı. ABD medyası, ABD'nin Venezuela açıklarına 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdığını iddia etti.

Tüm bu gelişmeler yakından takip edilirken hem ABD Başkanı Donald Trump'tan hem de Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan peş peşe açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi. Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruya, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diye yanıt verdi.

Trump: Uçakları düşürürüz

Söz konusu uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için "tehlike" oluşturduğu sorusuna ise Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." şeklinde karşılık verdi.

Başkent Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine yanıt verdi.

Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." diye konuştu.

Venezuela'nın seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şöyle konuştu:

"Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez.

ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli.

Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."

ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine de değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." dedi.