EKONOMİ

Yat, tekne, gezinti gemilerine yeni düzenleme! ÖTV oranı yüzde 8 oldu

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)", "yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)" ile "yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri" için yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

Şamil Tayyar'dan ÖTV yorumu: Hele şükür

 AK Partili Şamil Tayyar yat, tekne, ve gezinti gemilerine getirilen ÖTV'ye ilişkin, "Ekonomi yönetimi sonunda gördü, hele şükür." dedi. Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Yatlar, kotralar, tekne ve gezinti gemileri de ÖTV ile tanıştı. Bu araçlarda şimdiye kadar ‘0’ olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Ekonomi yönetimi sonunda gördü, hele şükür."

