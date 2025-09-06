BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  EKONOMİ

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, "1992 Uluslararası Şeker Anlaşması"nda değişiklik yapılmasına ilişkin milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

26 Kasım 2021'de kabul edilen, "1992 Uluslararası Şeker Anlaşması"nda yapılan değişikliklerin onaylanmasına ilişkin karara göre bu anlaşmayla, şeker ham maddelerinden biyoenerji ve yakıt etanolü üretimi de dahil olmak üzere şeker ve tatlandırıcıların yanı sıra ilgili konularla bağlantılı gelişmiş uluslararası işbirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Anlaşmanın amaçları arasında şunlar da yer alıyor:

"Şeker ve tatlandırıcı pazarlarının yanı sıra şeker endüstrisi yan ürünleri ve şeker ham maddeleri bazlı yakıt etanolü pazarları hakkında hükümetler arası istişareler için bir forum sağlamak, dünya şeker piyasası ve diğer tatlandırıcıların yanı sıra biyoenerji ve şeker ham maddeleri bazlı yakıt etanolü hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri temin etmek suretiyle ticareti kolaylaştırmak, özellikle gıda dışı kullanımlar için şeker ve şeker ham maddelerine talebin artmasını teşvik etmek."

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Hyundai fabrikasına polis baskını! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Hyundai fabrikasına polis baskını! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
ABD ve Venezuela arasındaki gerilim zirvede! Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti
ABD ve Venezuela arasındaki gerilim zirvede! Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Sadettin Saran: Ali Koç'un teklifini kabul etmedim
Sadettin Saran: Ali Koç'un teklifini kabul etmedim
Yapay zekaya değil doktorunuza danışın! Medipol Sağlık Grubu uzmanı uyardı
Yapay zekaya değil doktorunuza danışın! Medipol Sağlık Grubu uzmanı uyardı
Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Trump kararnameyi imzaladı! ABD Savunma Bakanlığının adı "Savaş Bakanlığı" oldu!
Trump kararnameyi imzaladı! ABD Savunma Bakanlığının adı "Savaş Bakanlığı" oldu!
Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne atama!
Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne atama!
ABD Başkanı Trump'tan "uçaklarınızı düşürürüz" tehdidi
ABD Başkanı Trump'tan "uçaklarınızı düşürürüz" tehdidi
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih açıklandı
CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih açıklandı