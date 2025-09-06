BIST 10.729
DÜNYA

Hyundai fabrikasına polis baskını! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hyundai fabrikasına polis baskını! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin, Georgia eyaletindeki Hyundai elektrikli araç bataryası üretim tesisine baskın düzenleyerek 475 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, eyaletin Ellabell kentinde bulunan Hyundai elektrikli araç bataryası üretim tesisine "yasa dışı istihdam uygulamaları ve diğer ciddi federal suçlarla ilgili iddialara yönelik devam eden bir cezai soruşturmanın parçası olarak" ICE polisinin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisi eşliğinde baskın düzenlediği belirtildi.

Baskının soruşturma kapsamında yargıç tarafından verilen arama emriyle gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, vizelerinin süresi geçmiş veya yasa dışı olarak tesiste bulunan 475 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların, Hyundai'nin yanı sıra çeşitli aracı şirketlere de çalıştığı kaydedildi.

Hyundai tarafından yapılan yazılı açıklamada da "durumun yakından takip edildiği ve özel koşulları anlamak için çalışmaların sürdüğü" belirtilerek "Bugün itibarıyla, gözaltına alınanların hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company'de çalışmadığını anlıyoruz." ifadesine yer verildi.

İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin, söz konusu soruşturma ve baskınla ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşmak üzere basın toplantısı planladığı bilgisi paylaşıldı.

