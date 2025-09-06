BIST 10.729
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Çardak-Uçhisar kara yolunda İ.İ. yönetimindeki 33 ADG 071 plakalı otomobil ile N.M.Ö. idaresindeki 06 DDP 418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki araçta bulunan 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü İ.İ'nin, yakınlarıyla Kapadokya bölgesini gezmek için Mersin'den geldiği öğrenildi.

