Yurdun büyük bölümüne kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklık ise yeniden yükseliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna özel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun büyük bölümünde sağanak etkiliolurken sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...
Meteoroloji yeni hava durumu raporu paylaştı ve uyarıda bulundu. Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Ankara ve İstanbul dahil birçok ilde şiddetli yağmur var. İşte il il yeni hava durumu tahminleri...
8 İL İÇİN ‘SARI’ KODLU METEOROLOJİK UYARI
İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın 8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 8 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.
Açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
HAFTA SONU SICAKLIKLAR KADEMELİ DÜŞECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik, hafta sonu yağışlı havayla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına kademeli olarak düşeceğini bildirdi.