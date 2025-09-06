BIST 10.729
CHP lideri Özgür Özel duyurdu: Tarih için 9 Eylül'ü bekleyin

CHP'de gözler 15 Eylül'de görülecek kurultay davasına çevrilmişken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. YSK'nın kararını değerlendiren Özel, 9 Eylül'e işaret etti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırıldığını, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'a konuştu. Özel, 9 Eylül tarihini işaret etti.

"9 Eylül günü açıklayacağız"

Özel, dünkü YSK kararları sonrası, “Bu koşullarda olabilecek en iyi karar. YSK, ‘Seçim süreçlerinin sahibi benim’ dedi. Bu koşullarda Özgür Çelik beş hafta sonra yeniden CHP İstanbul il başkanıdır.

Büyük kurultay tarihimizi 9 Eylül günü açıklayacağız. Muhtemel kasım sonu 39. olağan kurultayımız yapılacak.” ifadesini kullandı. 

