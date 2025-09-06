ATM'ye giden boş geliyor! Kısıtlama dönemi başladı...

EKSTRA MASRAFA NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, küçük banknotların azalmasının temelinde hem maliyet hem de güvenlik kaygılarının yattığını belirtiyor. ATM'lerde her banknot türü için ayrı kaset kullanılması, lojistik süreçlerde ekstra masrafa neden oluyor. Bu durum, özellikle 10 Euro'luk banknotlar için ciddi bir ek maliyet anlamına geliyor.