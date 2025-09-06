BIST 10.729
Dursun Özbek'ten sürpriz Barış Alper Yılmaz kararı! Cezalandırılacak mı?

Galatasaray, NEOM'a transferine izin vermediği Barış Alper Yılmaz'a destek oluyor. Yılmaz'ın sözleşmesine 30-40 milyon lira seviyesinde performans bonusu eklemeyi planlayan kulüp, futbolcunun moralini düzeltmeyi hedefliyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de idmanlara çıkmayan ve kriz yaratan Yılmaz'ı affettiği ve herhangi bir ceza vermeyeceği öğrenildi.
Süper Lig devi Galatasaray'da Suudi Arabistan'a gitmesine izin verilmemesinin ardından bir süre antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek son kararını verdi.

SÖZLEŞMESİNE BAŞARI BONUSU KOYULACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine 30-40 milyon lira seviyesinde performans bonusu koymaya hazırlanıyor.

DURSUN ÖZBEK BARIŞ'I AFFETTİ

Bir sürenin ardından kararından dönen ve yeniden takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Barış Alper Yılmaz'ı Dursun Özbek'in affettiği aktarıldı.

Dursun Özbek'in milli futbolcuya herhangi bir ceza vermeyeceği, artık bu defteri kapattığı ve gündeminden bu konuyu kaldıracağı belirtildi. Öte yandan Okan Buruk da Barış Alper Yılmaz'a formayı vermeye hazırlanıyor.

