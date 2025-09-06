BIST 10.729
HABER /  EKONOMİ

Fiyatlar 36 kat artmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, AK Parti harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergilerindeki yüksek artışların yol açtığı mağduriyetlerin giderilmesi için AK Parti'ye düzenleme talimatı verdi. Parti yöneticileri, vatandaşa yük getiren rayiç bedel artışlarına izin verilmeyeceğini ve gerekli yasal adımların atılacağını vurguladı.

Emlak vergisindeki yüksek artışların ardından vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine AK Parti harekete geçti. Bazı ilçelerde vergilerin 36 kat artması yoğun eleştirilere yol açarken, parti içinde düzenlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yeni formül: Otomatik değerleme

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis Grubu konuyla ilgili alternatif formüller üzerinde çalışıyor. Masadaki seçenekler arasında, rayiç bedelin komisyonlarla belirlenmesi yerine, her yıl sabit oranlarla otomatik olarak güncellenmesi öne çıkıyor. Olağan piyasa şartlarında otomatik artış uygulanırken, olağanüstü dönemlerde ise komisyonların devreye girerek rayiç bedeli tespit etmesi planlanıyor.

İtiraz süresi 8 Eylül'de doluyor

Mevcut sistemde emlak vergileri, belediye temsilcilerinin de yer aldığı komisyonlar tarafından dört yılda bir belirleniyor. Vergiler her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Yeni bedellere itiraz süresi 8 Eylül'de sona erecek. Vatandaşlar bu tarihe kadar düzenleme yapılmazsa mağdur olacakları endişesini dile getiriyor. Ancak yapılacak bir yasal düzenleme ile bu mağduriyetin önüne geçilebileceği ifade ediliyor.

Erdoğan talimatı vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili AK Parti MYK toplantısında talimat vermişti. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise, gerçek piyasa şartlarını yansıtmayan artışlara izin vermeyeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Vatandaşımıza yük değil, nefes aldıran bir belediyecilik anlayışındayız" dedi.

