Zinedine Zidane bombası! Fenerbahçe ünlü teknik direktör ile ön anlaşma sağladı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, iddiaya göre Zinedine Zidane ile görüşmelerde bulunuyor. Ali Koç başkanlığındaki yönetimin, ünlü teknik direktör ile ön anlaşma sağladığı ifade edildi. İşte bomba haberin detayları...
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yollar ayrıldıktan sonra gündeme bir çok isim geldi. Gündeme gelen isimlerden Spaletti ve Postecoglou’nun olumsuz geri dönüşleri ibreyi dünyaca ünlü bir teknik adama yönlendirdi.
Sabah gazetesinde çıkan habere göre Zinedine Zidane ile görüşmelerde bulunuyor.
Ön anlaşma sağlandı
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, son olarak Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane ile masaya oturdu ve ön anlaşma sağladı. Haberde Başkan Ali Koç'un çok kaliteli bir takım kurduğu ve bu ekibi tartışmaya kapalı bir isme emanet etmek istediğinin altı çizildi.
Bu gelişmeler sonrası Zidane ile görüşen Fenerbahçe yönetiminin, Fransız teknik adamdan olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.