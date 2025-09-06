Erken yaşta şöhret olmanın zorluklarını anlattı! Yaşadığı hastalık 3 bakanlığı devreye sokmuş

Aleyna Tilki, Pembe Yalanlar programında çocuk yaşta şöhret olmanın zorluklarını anlattı. Her gün pedagoga ifade verdiğini ve ailesinin elinden alınmaya çalışıldığını belirtti. Yoğun sahne temposu nedeniyle fiziksel sağlığının da olumsuz etkilendiğini, günde 17 saat çalıştığını ve bir gün kas spazmı geçirerek bedeninin kilitlendiğini ifade etti. Tilki, çocuk yaşta ünlü olmanın bedelinin ağır olduğunu vurguladı.

Müzik kariyerine henüz 16 yaşında çıkardığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla başlayan Aleyna Tilki, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Küçük yaşta sahneye çıkmaya başlayan sanatçı, kariyerinin ilk yıllarında hem hayranlarının yoğun ilgisini gördü hem de yaşının küçüklüğü nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

"HER GÜN İFADE VERMEYE GİDİYORDUM"

Tilki, Pembe Yalanlar programında çocuk yaşta şöhretin perde arkasında yaşadıklarını şöyle anlattı, "Her gün pedagoga gidip ifade veriyordum. 'Taciz ediliyor musun? Kıyafetleri zorla mı giyiyorsun?' diye sürekli sorgulandım. Üç bakanlık devreye girdi, ailemin elinden almaya çalıştılar. Çocuk esirgeme kurumuna verilmek istendim. Bu süreçte ailem de ben de çok yıprandık." Genç şarkıcı, çocuk yaşta sahneye çıkan isimlerin yaşadığı baskıların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"KAS SPAZMIYLA BEDENİM KİLİTLENDİ"

Aleyna Tilki, küçük yaşta şöhret olmanın sadece psikolojik değil, fiziksel bedellerini de ödediğini söyledi. Yoğun sahne programları ve aralıksız çalışmaların sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Tilki, o günleri şu sözlerle anlattı, "Günde 17 saat çalışıyordum. Bir gün bedenim tamamen kitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde 'hazırlan, devam et' dediler. O an vücudumun artık alarm verdiğini hissettim."

Aleyna Tilki'nin anlattıkları, çocuk yaşta ünlü olan sanatçıların karşılaştığı baskı ve zorlukları yeniden gündeme getirdi. Tilki, yaşadıklarının unutulmaz izler bıraktığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı, "Benim tek isteğim şarkı söylemekti. Ama çocuk yaşta ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu."

TEHDİTLER VE TACİZ İDDİALARI

Tilki, yaşadığı zorlukların yalnızca sahneyle sınırlı kalmadığını, tehditler ve taciz iddialarıyla da karşı karşıya kaldığını söyledi, "Şoförümün telefonuna ölüm tehditleri geldi. Bazı mekanlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım."