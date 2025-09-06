Gökmen Güneş'ten kayyum heyeti açıklaması: Davet almadım...

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetinden çekilen Hasan Babacan'ın yerine görev alacağı iddia edilen Gökmen Güneş açıklama yaptı. Güneş, heyette yer almadığını belirtti.

Güneş açıklamasında, “Sn. Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.