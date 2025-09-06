BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  EKONOMİ

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarına ilişkin maktu harç tutarları yeniden belirlendi

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarına ilişkin maktu harç tutarları yeniden belirlendi

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alınacak maktu harç tutarında artış yapıldı. 5 yıllık taşıma ruhsatı 79 bin liradan 158 bin liraya, bulundurma ise 25 bin 282 liradan 50 bin 565 liraya çıktı.

Abone ol

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, söz konusu harç tutarlarında yaklaşık yüzde 100 artışa gidildi. Her yıl için resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarı 31 bin 600 lira olarak belirlendi.

Silah ruhsatları 5 yıllık verildiği için, 5 yıllık silah taşıma ruhsatı vergisi 79 bin TL'den 158 bin TL'ye çıktı. Yani tabanca taşıma ruhsatı almak isteyenler 5 yıllık ruhsat için bu vergiyi ödeyecek.

Bu tutar, bulundurma ruhsatları için de arttı. 5 yıllık tabanca bulundurma ruhsatı 50 bin 565 lira oldu. İlgili karara göre 5 yıllık bulundurma harç ücreti 25.282,70 TL'den 50.565 TL'ye, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnamesi de 611,20 TL'den 1.225 TL'ye yükseldi.

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye EuroBasket 2025'te İsveç'i devirip çeyrek finale yükseldi
Türkiye EuroBasket 2025'te İsveç'i devirip çeyrek finale yükseldi
Bu mahallelerde oturanlar 9 gün boyunca susuz kalacak!
Bu mahallelerde oturanlar 9 gün boyunca susuz kalacak!
"Cennetin Çocukları" dizisinde başlamadan kriz çıktı!
"Cennetin Çocukları" dizisinde başlamadan kriz çıktı!
Filenin Sultanları'ndan tarihi zafer! Dünya Şampiyonası'nda final!
Filenin Sultanları'ndan tarihi zafer! Dünya Şampiyonası'nda final!
Apartman komşusu şikayet edenler yandı! Bir ihbar yetiyor...
Apartman komşusu şikayet edenler yandı! Bir ihbar yetiyor...
Honda'nın yenilenen CB125F Naked motosikleti, Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri
Honda'nın yenilenen CB125F Naked motosikleti, Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri
Gökmen Güneş'ten kayyum heyeti açıklaması: Davet almadım...
Gökmen Güneş'ten kayyum heyeti açıklaması: Davet almadım...
Fiyatlar 36 kat artmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, AK Parti harekete geçti
Fiyatlar 36 kat artmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, AK Parti harekete geçti
Gazze'de 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'de 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Erken yaşta şöhret olmanın zorluklarını anlattı! Yaşadığı hastalık 3 bakanlığı devreye sokmuş
Erken yaşta şöhret olmanın zorluklarını anlattı! Yaşadığı hastalık 3 bakanlığı devreye sokmuş
Dursun Özbek'ten sürpriz Barış Alper Yılmaz kararı! Cezalandırılacak mı?
Dursun Özbek'ten sürpriz Barış Alper Yılmaz kararı! Cezalandırılacak mı?
Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlara aman dikkat!
Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlara aman dikkat!