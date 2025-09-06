Alaattin Köseler hakkında yeniden tutuklama kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itirazı kabul edildi. Köseler’in yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından soruşturma kapsamında Köseler hakkında 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Köseler, dahil 13 tutuklu sanık tahliye edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itiraz etti. İtiraz, 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Alaatin Köseler'in yeniden tutuklanmasına karar verildi.

İTİRAZIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Habertürk'te yer alan habere göre, Savcılık, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz etti. Tutuklanmalarını talep etti. Gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi.

Savcılığın itirazında bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı iddia edildi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Savcılığın itirazı kabul edildi ve CHP'li Köseler hakkında tutuklama kararı verildi.

ALAATTİN KÖSELER İÇİN YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Yaşanan gelişmede mahkeme, savcılığın tahliye kararına itirazı kabul etti.

Alaattin Köseler için tutuklama kararı verildi.

2 gün önce tahliye edilen Köseler'in evinde yeniden gözaltına alındığı kaydedildi.