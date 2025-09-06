BIST 10.729
Ali Koç, seçim çalışmalarını başlattı

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un kongre sürecinde iletişim çalışmalarını yapacağı X hesabı anons edildi.

Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı, 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre olağanüstü genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

49 BİN 268 KİŞİNİN KATILMA HAKKI VAR

Açıklamada, genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısının 49 bin 268 olduğu aktarıldı.

SEÇİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin mevcut başkanı Ali Koç'un kongre sürecinde iletişim çalışmalarını yapacağı X hesabı anons edildi.

Böylece Ali Koç'un seçim çalışmaları resmen başlamış oldu.

4 ADAY VAR

Fenerbahçe başkanlığı için Ali Koç, Sadettin Saran, Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp seçim yarışı verecek.

