Murat Kurum: Yuvalarımızı söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz

Malatya'da , 300 bininci Afet Konutu ve Anahtar Teslim Törenin'de konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz birileri gibi söz üstüne söz dizmiyoruz. Biz birileri gibi laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da 300 bininci Afet Konutu ve Anahtar Teslim Törenin'den katıldı.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, yol sonuna kadar evine girmeyen tek bir vatandaş dahi bırakmayana kadar çalışacaklarının altını çizdi.

"MALATYA'MIZIN GÜZEL İNSANLARI, HEPİNİZLE GURU DUYUYORUZ"

Bakan Kurum, şu ifadeler yer verdi:

Bugün bu alanı dolduran bize her gelişimizde kendi öz evladı gibi bağrına basan Malatya'mızın güzel insanları. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bana, aileme ve mesai arkadaşlarıma bu gururu yaşattılar. Hepinizi selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFİYLE 300 BİNİNCİ KONTUMUZUN ANAHTARINI TESLİM EDİYORUZ"

Bugün Malatya'mızdayız. Gece gündüz her şehrimiz için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Her kula nasip olmayacak bu şerefe ulaştıran Allah hamd ediyorum. Evlerine kavuşan tüm kardeşlerime sağlık, huzur, mutluluk diliyorum.

"BUGÜN BİR ANKA KUŞU GİBİ YENİDEN DOĞUYORUZ"

Bugün bir Anka kuşu gibi yeniden doğuyoruz. Karanlığın yerini yeniden aydınlığa bırakıyoruz. Bugün Malatya'da 10 binlerce sıcak yuvaya kavuşan Battal Gazi'nin torunlarının medeniyet yürüyüşü yeniden başlıyor.

"BU YUVAYI ASİL TÜRK MİLLETİ TAMAMLAMIŞTIR"

Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu yuvaları asil Türk milleti tamamlamıştır. 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz, yani Türkiye'nin görünmez kahramanları tamamlamıştır. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır.

"BİZ BİRİLERİ GİBİ SÖZ ÜSTÜNE SÖZ DİZMİYORUZ"

Biz depremzede kardeşlerimiz için ne yapıyorsak aşkla muhabbetle yapıyoruz. Biz birileri gibi söz üstüne söz dizmiyoruz. Biz birileri gibi laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Onlar ne söylerse söylesinler, ne yaparsa yapsınlar biz onların yalanlarına yavrularımızın mutluluklarıyla yanıt vereceğiz.

"YIL SONUNA KADAR EVİNE GİRMEYEN TEK KARDEŞİMİZİ BIRAKMAYAN KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Bize dua eden cennet kokulu annelerimiz için çalışacağız. Yuvalarımızı söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar evine girmeyen tek kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız.