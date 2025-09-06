Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' sürecini kurban etmeyeceğiz

300 Bininci Afet Konutu Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine vurgu yaparak "Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın ikinci durağı ise 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde azimle ilerlemeye devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

A MİLLİ TAKIMLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Sizlerin vasıtasıyla Malatya'mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. A Milli Voleybol Takımı'mızı ve A Milli Basketbol Takımı'mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı'mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum.

"İLMEK İLMEK ÖRDÜĞÜMÜZ SÜRECİ KURBAN ETMEYECEĞİZ"

Örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız.

Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerini ulaşamayacak.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHATSIZ EDECEK HİÇBİR ADIM ATMADIK"

Kardeşliğimiz artacak, Türkiye'nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak.

Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık atmayacağız.